Пт, 29.11.2019
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Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют к Новому 2020 году

Богатство. Иллюстративное фото

ФОТО: PanterMedia/Scanpix

Известный астролог Павел Глоба составил прогноз по знакам Зодиака на конец 2019 года, указав на трех представителей, которые разбогатеют к Новому году, пишет Topnews.

По словам специалиста, в декабре 2019 года Тельцов ждет прорыв на работе - повышение по службе, переход на более высокооплачиваемое место, внушительная премия. Павел Глоба прогнозирует, что если представители этого знака Зодиака купят лотерейный билет, то им гарантирован хороший выигрыш или даже джекпот. Удача вознаградит вас за проницательность и интуицию, благодаря которым вы непременно сможете угадать нужные цифры.

Для Раков подошла к концу темная полоса. Если раньше никакие усилия, прикладываемые для дела, не приносили успеха, то теперь энергетика периода разворачивается в вашу пользу. Представителям этого знака также можно покупать лотерейный билет, и им точно повезет. К тому же вы сможете получить большую сумму в подарок или даже разжиться собственной квартирой, не прикладывая для этого чрезмерных усилий.

Водолеи в декабре 2019 года также переживут одни из самых ярких и положительных мгновений уходящего года. По словам Павла Глобы, первый месяц зимы готовит для вас настоящий сюрприз, связанный с приобретением большой денежной суммы. Вы также можете купить лотерейный билет. К тому же вы можете получить солидное вознаграждение по работе.
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