Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют к Новому 2020 году

По словам специалиста, в декабре 2019 года Тельцов ждет прорыв на работе - повышение по службе, переход на более высокооплачиваемое место, внушительная премия. Павел Глоба прогнозирует, что если представители этого знака Зодиака купят лотерейный билет, то им гарантирован хороший выигрыш или даже джекпот. Удача вознаградит вас за проницательность и интуицию, благодаря которым вы непременно сможете угадать нужные цифры.

Для Раков подошла к концу темная полоса. Если раньше никакие усилия, прикладываемые для дела, не приносили успеха, то теперь энергетика периода разворачивается в вашу пользу. Представителям этого знака также можно покупать лотерейный билет, и им точно повезет. К тому же вы сможете получить большую сумму в подарок или даже разжиться собственной квартирой, не прикладывая для этого чрезмерных усилий.