Гороскоп на 29 ноября: Тельцам полезно сменить имидж, а Скорпионам следует поосторожничать

Сегодня нас ждут неоднозначные и противоречивые 4-е лунные сутки. Луна продолжает прибывать, а зима — приближаться. Но это не повод особо напрягаться и отказывать себе в удовольствиях. При этом надо учитывать, что символ этого дня — древо познания добра и зла, со всеми вытекающими последствиями. Особое свойство сегодняшней пятницы — это благоприятное время искать потерянное.
Овен
Не надейтесь на себя, а прислушивайтесь к чужим советам – это поможет вам избежать финансовых неприятностей.
Телец
Вы быстрее выполните весь объем работы, если хотя бы часть ее перепоручите коллегам. Найдите время для смены имиджа.
Близнецы
Не предъявляйте претензии окружающим, и тогда они вам тоже не вспомнят ваши старые недоработки.
Рак
День подходит, чтобы заняться укреплением иммунитета и профилактикой здоровья. Избегайте большого скопления людей.
Лев
Готовьтесь к непредвиденным финансовым расходам. Но отказывать в просьбе о помощи для вас будет несолидно.
Дева
Отвлекитесь от рабочих вопросов, и тогда есть вероятность, что проблемы решатся сами по себе, без вашего участия.
Весы
Посвятите часть дня благоустройству своего жилья. Старайтесь избегать конфликтов на почве ревности и сами не давайте повода.
Скорпион
Соблюдайте технику безопасности, пользуясь домашней техникой, и не пытайтесь в случае поломки чинить ее самостоятельно.
Стрелец
В этот день лучше отказаться от дальних поездок и путешествий. Не придавайте значения сплетням в свой адрес.
Козерог
Ваши приобретения будут полезными и прослужат долго. Но будьте готовы к быстрому опустению своего кошелька.
Водолей
Берегите свои нервы и не поддавайтесь на провокации. Лучше займитесь работой, которая вас отвлечет и успокоит, советует «Сегодня».
Рыбы
Постарайтесь выглядеть на все сто, это улучшит ваше настроение и привлечет внимание представителей противоположного пола.