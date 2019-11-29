Два миллиона за 10 дней в Турции и секреты прачки: откровения Ксении Бородиной

Вот уже четыре года Ксения живет в браке с Курбаном Омаровым. Пара признается, что в их отношениях было немало проблем, но они смогли сохранить семью. Бородина утверждает, что у них с мужем нет вопросов друг к другу по поводу распределения денег, но сумму, которую зарабатывает Курбан, она упорно не называет.

«Никто не знает, сколько зарабатывает мой муж. Не буду это говорить. Те, кто пишет, что муж причастен к моим деньгам, абсолютно не правы, потому что он абсолютно самодостаточный человек, но не кричит об этом на каждом шагу. Я бы не стала ни одного мужика содержать, это скажу абсолютно точно. Я из этого выросла полностью. Мы — одна семья, очень любим друг друга, и в плане финансов у нас нет абсолютно никаких разногласий. Никогда в жизни мой муж ничего у меня не попросил. Даже обижается, когда я хочу сделать ему дорогой подарок, потому что он именно такие дарит мне на день рождения. Он все время говорит: «Ксюх, не хочу. Мне не надо». Для него это очень категоричная история», — отметила Ксения.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Зато заработки Бородиной вполне можно себе представить. Она ведет несколько телепроектов, владеет двумя салонами красоты, также у нее есть три развлекательных центра, названных в честь младшей дочери Теоны. Немало средств приносит ей реклама в социальных сетях — около 5600 евро за публикацию. Но суммы, которые она тратит на близких, тоже весьма значительные. Как утверждает Ксения, на отдых всей семьи она отдает примерно по 29 000 евро. Звезда выбирает уединенные роскошные отели, где их никто не потревожит, пишет «Стархит».

«Каждый отдых обходится нам очень дорого. Как бы это пафосно не звучало, нашей семьей поехать в обычный отель — проблематично. Там сильно дергают. Если ты хочешь нормальный отдых, то Турция стоит два миллиона за 10 дней», — поделилась Бородина.

Ксения не отрицает, что балует своих дочерей, но может быть и строгой. Звезда учит девочек уважать старших и объясняет, что деньги надо ценить. «Если испачкана вещь, я за это ругаю. Цену вещам они должны знать. Но при этом мы им показываем мир — самые лучшие отели, самые лучшие курорты. У них дорогая одежда, лучшие школы, достойное образование, репетиторы, дом. Но каждый раз им объясняется: почему так, зачем так, а как у других», — рассказала Бородина.

Ведущая считает, что всего в жизни добилась сама. А вот о дочках она готова позаботиться. «Девчонкам мы создаем определенный тыл. Квартиры закупаем, да. Я хочу, чтобы у моих дочерей были квартиры. Потому что не знаю, каких мужчин они встретят», — отметила Ксения.

Маруся и Теона

Этим летом в Сети активно обсуждали конфликт Бородиной с одной из подруг, которая состояла в чате «Прачка», созданном Ксюшей. «У друзей есть свой срок годности», — язвительно подметила теледива, перестав общаться с Натальей Пушкиной.

Теперь, по словам звезды, в этом чате остались всего четверо, включая ее. К слову, в этот круг не входит Ольга Орлова — у них с Ксенией установились особые отношения. «Сначала мне было неприятно, когда сказали, что Орлова станет ведущей. Не было близости между нами. Не помню, в какой момент это произошло, но так сложилось, что теперь этот человек мне близок, мы на одной волне. Ей от меня ничего не надо. Мне с ней комфортно и хорошо», — говорит Бородина.