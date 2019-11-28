Видеотур по морскому музею: мы первыми проникли в Толстую Маргариту после ремонта, и вот что нас поразило

ФОТО: Remo Tõnismäe

Наши приключения начинаются со стеклянного лифта (его здесь раньше не было), на котором мы, прежде всего, поднимемся на крышу, чтобы насладиться шикарным видом на Старый город и Таллиннский порт и показать его вам. Обновленная терраса наверняка станет новым магнитом для туристов и жителей Эстонии, особенно в хорошую погоду! Но крыша - это место хоть и интересное, но сегодня оно на втором плане. Давайте сосредоточимся на экспозиции и происходящем внутри самой башни.

Стеклянный лифт в самом центре Толстой Маргариты ФОТО: Remo Tõnismäe

Внутренняя часть башни подверглась тотальным изменениям, но остались средневековые стены. Сделан современный стеклянный лифт, что облегчает посещение Морского музея людям с ограниченными возможностями. Это, несомненно, был сложный процесс, ведь здание включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и любые изменения в нем требуют много согласований и разрешений.

В музей сейчас заманивают, в первую очередь, остовом старинной лодки, которая затонула около 700 лет назад. Поразительно, как нашим предкам хватило смелости на таком деревянном суденышке отправляться в длительные морские путешествия, чтобы бороздить моря и открывать для себя новые земли. Это, конечно, внушительный и главный экспонат, который не заметить невозможно.

Остов затонувшей 700 лет назад лодки ФОТО: Remo Tõnismäe

Постоянная экспозиция располагается в орудийной башне 16-го столетия. В стенах башни, некогда принадлежавшей к оборонительной системе Taллиннa, находится 4-этажная экспозиция и временные выставки, которые дают обзор морской истории Эстонии: судостроительства, портов, мореходства и маяков через века. Все очень зрелищно, вызывает бурю эмоций, а аннотации к каждому экспонату выполнены на трех языках – эстонском, английском и русском. Многие экспонаты визуализированы, и гости музея могут представить, как плавали люди в Средние века, побывать на капитанском мостике парома Таллинн-Хельсинки, то есть ощутить себя настоящим мореплавателем, погрузиться в атмосферу морских будней и буквально почувствовать соленые морские брызги на своей коже.

Наиболее ценной частью коллекции можно назвать официальную форму военного и гражданского флота Эстонии, а также флаги и вымпелы. Привлекают внимание макеты различных видов водного транспорта с начала 19-го века и по сей день. В коллекции есть и старейшие карты, первая из которых датирована концом 18-го века, а самую большую часть представляет собрание собрание морских карт советского времени.

Форма, Морской музей, Толстая Маргарита ФОТО: Remo Tõnismäe

В летнем дворе расположена выставка старинных якорей, а с крыши башни Толстая Маргарита открывается вид на миллион на порт и Старый город. В музейном фойе можно выпить кофе и приобрести сувениры, конечно же, морской тематики.

В коллекции Морского музея насчитывается примерно 90 000 экспонатов. Центральным местом стал остов старинной лодки, на которой наши предки более 700 лет назад смело отправлялись бороздить моря и океаны и открывать новые земли.

Любители современных круизных лайнеров могут изучить их историю, открыть для себя удивительный мир морских приключений, вспомнить, каким были карточки от кают в разные годы фирм Estline и Tallink. А также можно посмотреть внушительную экспозицию рыбных консервов советского времени. Кстати, эти консервные банки, кажется, до сих никогда не были открыты.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Еще обратите внимание на носовое украшение парусника, предположительно из Нидерландов. Найдено оно в 2011 году, когда его зацепило тралом финское рыболовное судно.