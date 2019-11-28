После бани: Лариса Гузеева показала роскошную грудь

Выходной! После бани… Это мое время и моя красота,

— подписала кадр Лариса.

В том, что слово «красота» здесь более чем уместно, преданные поклонники не сомневаются. «Шикарное декольте. Такую красоту нельзя прятать»; «Блаженство! Как захотелось к вам»; «Уютная и роскошная»; «Вот даже в халате и какой-то фигне на голове... просто прет секс от человека», — восторгаются фанаты.

Также подписчики Гузеевой заметили, что лицо актрисы в последнее время заметно преобразилось. Телеведущая сбросила несколько лишних килограммов, и это ей очень идет. «Черты лица после похудения стали такие утонченные», — заметила одна из поклонниц.

Впрочем, нашлись и скептики. Некоторые подписчики заявили, что банные фото Гузеевой — совсем не то, что снимает в парилке Анастасия Волочкова, поэтому смотреть на них скучновато. А некто зачем-то вспомнил Примадонну.