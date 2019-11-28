Планирует рожать в США: Меган Маркл снова беременна

Слухи о том, что в семье герцогов Сассекских скоро случится пополнение, появляются уже не первый раз. А теперь эти разговоры подтвердил источник, близкий к окружению семьи, в интервью изданию Eхpress. Так, согласно сообщениям инсайдера, сейчас Меган Маркл снова беременна и уже через пару недель она и ее муж, принц Гарри, сообщат об этом общественности. Кроме того, стало известно, что второго ребенка она планирует рожать в Америке.