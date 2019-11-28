Суд оштрафовал ресторан Ольги Бузовой на полторы тысячи евро за продажу алкоголя

33-летняя Ольга Бузова может похвастаться приличным состоянием. Летом исполнительница хита «Мало половин» попала в список самых богатых звезд до 40 лет, заняв почетное второе место по версии Forbes. Основную часть заработка телеведущая получает в качестве певицы, но смогла проявить себя и как ресторатор. Артистка является владелицей компании «Бузова Рест Компани», которая работает над развитием сети ресторанов BUZfood.

Впрочем, и у успешной бизнесвумен случаются неприятности. Сегодня СМИ сообщили, что департамент торговли и услуг подал иск к компании певицы в Арбитражный суд. Говорят, причиной заявления стала продажа в заведении певицы алкогольной продукции без необходимых документов. Звезде предъявлен штраф по статье за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензии. Теперь компания «Бузова Рест Компани» должна выплатить 100 тысяч рублей (почти полторы тысячи евро). Решение суда владелица сети ресторанов может обжаловать в течение 10 дней, подав апелляцию.