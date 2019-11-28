Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Тогда все гадали, кто же является вокалистом, или вокалисткой коллектива с названием, одноименным лейблу Фадеева. Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.

Не хотел до последнего раскрывать этот секрет, но все-таки решился,

— сказал залу Фадеев под удивленные возгласы зрителей.

В партере, где в тот вечер не было ни одного свободного места, а громче всех продюсеру аплодировала семья — супруга Наталья и 22-летний сын Савва, а в финале концерта публика попросила Фадеева еще раз на бис исполнить любимые многими «Танцы на стеклах».