Чт, 28.11.2019
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Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Максим Фадеев

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Главной интригой сольного концерта Максима Фадеева в московском «Крокус сити холл» стало исполнение хита, который полюбился зрителям — So long проекта MALFA, который возглавлял как российские, так и международные чарты пару лет назад, пишет Супер.

Тогда все гадали, кто же является вокалистом, или вокалисткой коллектива с названием, одноименным лейблу Фадеева. Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.

Не хотел до последнего раскрывать этот секрет, но все-таки решился,

— сказал залу Фадеев под удивленные возгласы зрителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В партере, где в тот вечер не было ни одного свободного места, а громче всех продюсеру аплодировала семья — супруга Наталья и 22-летний сын Савва, а в финале концерта публика попросила Фадеева еще раз на бис исполнить любимые многими «Танцы на стеклах».

Решение самому давать концерты сольно Фадеев принял незадолго до еще одного важного события — расторжения контракта со всеми артиcтами собственного лейбла MALFA.

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