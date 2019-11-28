Ратаковски показала, как выглядит ее бикини сзади, и это фото признали лучшим

Эмили Ратаковски опубликовала фотографии, которые вызвали волну зависти у тех, кто целыми днями сидит в офисе. Сейчас модель отдыхает на Мальдивах вместе со своим мужем, который и снимает её в откровенных купальниках.

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28-летняя знаменитость позировала в бикини из своей новой коллекции, показав, как оно смотрится со всех сторон. И никто не смог остаться равнодушным от таких жарких снимков. А некоторые посчитали, что это лучшее, что они видели от сексуальной модели. Поклонники не скрывали своего восторга:

А вот и выпечка от моей красавицы!

Лучшее фото пятой точки, которое ты когда-либо постила!