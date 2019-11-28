Гороскоп Василисы Володиной на декабрь 2019 года

Декабрь считается непростым, но важным месяцем в жизни каждого человека. Энергетика звезд и планет будет довольно изменчивой. Стоит опасаться общения с конфликтными и грубыми знаками Зодиака, а также бездействия. Лень, апатия и ссоры приведут к негативным последствиям.
Овен
У Овнов основной сферой жизни в декабре станет любовь. Им стоит заняться повышением энергетики, в чем помогут камни для привлечения любовной удачи. Также стоит прислушиваться к советам, потому что со стороны гораздо проще заметить чужие ошибки. Главное — помнить, кому можно доверять, а кому нет.
Звезды и планеты советуют стремиться к гармонии с окружающими. Не стоит ссориться с коллегами, клиентами, родственниками, иначе Овны рискуют встретить Новый год в очень плохом настроении. Лучше не позволять негативным эмоциям выходить наружу и не делать поспешных выводов.
Телец
Также представителям этого знака рекомендуется почаще полагаться на свою интуицию и мудрость, не придавать излишнего значения советам окружающих людей, ведь они не всегда будут идти от чистого сердца. Проводить 2019 год и встретить новый Тельцам нужно без обид и злости. Начать подготовку к празднику можно уже с середины месяца.
Близнецы
У Близнецов в декабре будет очень мощное шестое чувство. Планеты и звезды сделают представителей этого знака более сильными, предусмотрительными и самостоятельными. Тем, кто не уверен в силе своей интуиции, эксперты советуют воспользоваться тремя простыми упражнениями, которые помогут ее развить.
Также астрологи считают, что в декабре необходимо навести порядок дома и на рабочем месте, чтобы улучшить движение финансовых потоков. Декабрь — идеальное время для дорогостоящих приобретений, для покупки подарков близким.
Рак
Друзья, коллеги и родственники могут попросить Раков о помощи перед новогодними праздниками. В декабре нужно поддержать тех, кто в этом нуждается, но чрезмерный альтруизм нежелателен, потому что в таком случае у Раков не останется времени на собственные дела.
Лев
У Львов наступает время повышенной ответственности. Этих людей не относят к знакам Зодиака с самым сильным характером, но в них есть особая целеустремленность, которая помогает преодолевать препятствия в любой ситуации. Именно она поможет им провести декабрь успешно.
Возможна череда неудач в амурной сфере, ссоры с любимым человеком, но в сфере денег и работы у Львов все должно быть благополучно. Это очень продуктивное время, в которое нужно искать возможности, а не отговорки. В сложных ситуациях лучше занять оборонительную позицию, но не сдавать назад.
Дева
Девы не являются прирожденными лидерами по знаку Зодиака, но в декабре их способности к управлению людьми приобретут особую силу. Можно смело делегировать полномочия, брать на себя новую ответственность, ставить новые цели и задачи глобального и локального уровня.
В некоторых важных делах лучше действовать в одиночку, не надеясь на помощь со стороны. Также звезды и планеты советуют Девам не делиться личными планами с посторонними людьми. Есть вероятность сглаза, особенно в конце декабря.
Весы
Это будет достаточно плодотворный период для Весов, занимающихся творчеством и креативной деятельностью. Можно смело принимать важные решения, делать выбор. Главное в декабре — быть в курсе всего происходящего и не бояться идти на контакт с людьми.
Скорпион
Для Скорпионов конец 2019 года окажется непростым. Привлечь в жизнь больше позитивных мыслей поможет общение, любимые увлечения, дела. Уже в начале месяца на первый план выйдут финансовые проблемы. Ближе к середине декабря к ним прибавятся неурядицы в любви.
Вера в себя и оптимизм помогут пережить любые дрязги. Не стоит давать никому пустых обещаний и откладывать на потом важные дела. Трудолюбие не чуждо Скорпионам, и в декабре нужно положиться именно на это качество. В конце месяца лучше проявлять больше заботы по отношению к близким и второй половинке.
Стрелец
В декабре Стрельцам будет гораздо проще производить хорошее первое впечатление на окружающих. Это значит, что можно ходить на собеседования, заниматься поисками второй половинки, заводить новых друзей. Отличным дополнением станет созидательное мышление, которое ляжет в основу новых достижений.
Наступает время любви и тепла, когда нужно делиться позитивными эмоциями с окружающими, а также браться за домашние дела, за общие семейные проекты. Полезными будут путешествия, походы по магазинам. Это очень продуктивный месяц, потому что звезды на стороне Стрельцов.
Козерог
Особенно полезным шестое чувство будет в сфере любви. Тем, кто пока не обрел счастье в амурной сфере, предстоит это сделать. Нужно быть готовыми к приятным встречам и знакомствам. Козерогам в отношениях нужно постараться сохранить гармонию с любимым человеком.
Водолей
Водолеям предстоят многочисленные неприятные разговоры с людьми, которые излучают негатив. В этом случае им понадобится очистить свою ауру, а сделать это можно будет при помощи своевременной смены обстановки. Если на работе усложнятся отношения с коллегами и начальством, лучше восстановить силы дома, в уединении.
Пришло время присмотреться к своему здоровью, самочувствию. Если Водолеи почувствуют недомогание, это будет первым сигналом того, что пора брать отпуск и менять обстановку.
Рыбы
Рыбам стоит научиться доверять внутреннему голосу. Интуиция этих людей будет невероятно сильной. Она поможет им в трудных ситуациях в любви, в делах, в работе и в других сферах. Рыб может потянуть на риски и авантюры, но лучше пока не делать резких шагов и не стремиться к легкой наживе.
Успеха можно будет достичь только при помощи усердной работы и при наличии мотивации. Возможно, придется делать выбор между любовью и делами, ведь угнаться за двумя зайцами в декабре не получится. Звезды и планеты помогут Рыбам набраться терпения и сил.