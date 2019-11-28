Гороскоп Василисы Володиной на декабрь 2019 года

Дева

Девы не являются прирожденными лидерами по знаку Зодиака, но в декабре их способности к управлению людьми приобретут особую силу. Можно смело делегировать полномочия, брать на себя новую ответственность, ставить новые цели и задачи глобального и локального уровня.

В некоторых важных делах лучше действовать в одиночку, не надеясь на помощь со стороны. Также звезды и планеты советуют Девам не делиться личными планами с посторонними людьми. Есть вероятность сглаза, особенно в конце декабря.

Весы

Начало декабря для Весов окажется трудным временем, в которое необходимо будет повысить свою энергетику и укрепить биополе. В этом Весам помогут пять эффективных способов , а также отдых, общение с близкими. Многие вопросы и проблемы Весы смогут решить с помощью друзей. Доброжелательность и желание взаимодействовать с окружающими — залог успеха в декабре.

Это будет достаточно плодотворный период для Весов, занимающихся творчеством и креативной деятельностью. Можно смело принимать важные решения, делать выбор. Главное в декабре — быть в курсе всего происходящего и не бояться идти на контакт с людьми.

Скорпион

Для Скорпионов конец 2019 года окажется непростым. Привлечь в жизнь больше позитивных мыслей поможет общение, любимые увлечения, дела. Уже в начале месяца на первый план выйдут финансовые проблемы. Ближе к середине декабря к ним прибавятся неурядицы в любви.

Вера в себя и оптимизм помогут пережить любые дрязги. Не стоит давать никому пустых обещаний и откладывать на потом важные дела. Трудолюбие не чуждо Скорпионам, и в декабре нужно положиться именно на это качество. В конце месяца лучше проявлять больше заботы по отношению к близким и второй половинке.

Стрелец

В декабре Стрельцам будет гораздо проще производить хорошее первое впечатление на окружающих. Это значит, что можно ходить на собеседования, заниматься поисками второй половинки, заводить новых друзей. Отличным дополнением станет созидательное мышление, которое ляжет в основу новых достижений.

Наступает время любви и тепла, когда нужно делиться позитивными эмоциями с окружающими, а также браться за домашние дела, за общие семейные проекты. Полезными будут путешествия, походы по магазинам. Это очень продуктивный месяц, потому что звезды на стороне Стрельцов.

Козерог

Козерогам не помешают обереги для дома от неурядиц , потому что в начале декабря и в самом его конце возможны ссоры между домочадцами. Это может испортить все новогоднее настроение. Звезды советуют избегать тяжелых мыслей, самокопания, почаще доверять интуиции.

Особенно полезным шестое чувство будет в сфере любви. Тем, кто пока не обрел счастье в амурной сфере, предстоит это сделать. Нужно быть готовыми к приятным встречам и знакомствам. Козерогам в отношениях нужно постараться сохранить гармонию с любимым человеком.

Водолей

Водолеям предстоят многочисленные неприятные разговоры с людьми, которые излучают негатив. В этом случае им понадобится очистить свою ауру, а сделать это можно будет при помощи своевременной смены обстановки. Если на работе усложнятся отношения с коллегами и начальством, лучше восстановить силы дома, в уединении.

Пришло время присмотреться к своему здоровью, самочувствию. Если Водолеи почувствуют недомогание, это будет первым сигналом того, что пора брать отпуск и менять обстановку.

Рыбы

Рыбам стоит научиться доверять внутреннему голосу. Интуиция этих людей будет невероятно сильной. Она поможет им в трудных ситуациях в любви, в делах, в работе и в других сферах. Рыб может потянуть на риски и авантюры, но лучше пока не делать резких шагов и не стремиться к легкой наживе.