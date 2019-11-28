Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, у которых в конце ноября наступит белая полоса

Счастливый период наконец-то наступает у Тельцов. Еще совсем недавно представители этого знака Зодиака тщетно пытались справиться с тяжелыми испытаниями судьбы, сейчас они переживут разворот в благоприятную сторону. Позитивные изменения затронут личную жизнь. Семейные Тельцы обретут долгожданное спокойствие, а одинокие представители встретят свою вторую половинку.

Счастливыми событиями ознаменуется наступающий период для Весов. Представители этого знака Зодиака смогут распрощаться с негативом, которого с избытком было в их жизни в последнее время. Часть позитивных изменений будет касаться личной жизни, еще часть - профессиональной. Вы сможете найти другую, более высокооплачиваемую и комфортную работу, а свой роман - перевести на официальный уровень.

Белая полоса в конце ноября 2019 года ждет Козерогов. У вас подошел к концу смутный период несчастий и потрясений. Вы сможете обрести множество поводов для радости. Любые конфликты получат позитивное разрешение, а окружающие будут помогать вам в любом случае.