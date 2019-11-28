Чт, 28.11.2019
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Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в конце ноября

Радость. Иллюстративное фото.

ФОТО: tracy lorna nors / PantherMedia / tracy lorna nors

Российский астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, у которых, по ее словам, в конце ноября 2019 года заканчивается «черная полоса».

Счастливый период наконец-то наступает у Тельцов. Еще совсем недавно представители этого знака Зодиака тщетно пытались справиться с тяжелыми испытаниями судьбы, сейчас они переживут разворот в благоприятную сторону. Позитивные изменения затронут личную жизнь. Семейные Тельцы обретут долгожданное спокойствие, а одинокие представители встретят свою вторую половинку.

Счастливыми событиями ознаменуется наступающий период для Весов. Представители этого знака Зодиака смогут распрощаться с негативом, которого с избытком было в их жизни в последнее время. Часть позитивных изменений будет касаться личной жизни, еще часть - профессиональной. Вы сможете найти другую, более высокооплачиваемую и комфортную работу, а свой роман - перевести на официальный уровень.

Белая полоса в конце ноября 2019 года ждет Козерогов. У вас подошел к концу смутный период несчастий и потрясений. Вы сможете обрести множество поводов для радости. Любые конфликты получат позитивное разрешение, а окружающие будут помогать вам в любом случае.

Также черная полоса, по словам астролога Тамары Глобы, заканчивается у Рыб. Представители этого знака Зодиака неожиданно откроют источник нового дохода, который придет через знакомого, которого вы давно не видели. Вы можете получить новое место работы или начнете получать прибыль от хобби.

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