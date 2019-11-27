Узнайте, где находится отель только для женщин

В июне 2019 на испанской Майорке открылся отель под названием Som Dona. Он принадлежит сети Som Hotels. Гостями этого отеля могут стать только девушки старше 14 лет. Что касается лиц мужского пола, то вход им категорически запрещен, даже если они уже все оплатили, приехали и просят их заселить.

На его территории находится 39 номеров, бассейн в пляжном стиле, терраса на крыше. Посетительниц ждут массаж, джакузи, фитнес, живая музыка, спа-процедуры и другие женские радости. В ресторане им предлагается только здоровая и полезная еда. Практически весь персонал отеля — тоже женщины.