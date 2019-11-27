Почему в СССР было принято делать погребальные фотографии

Впрочем, не везде — в отдаленных деревнях до сих пор принято делать фотоснимки похорон и покойников, причем, почти в обязательном порядке снимали не только саму процессию похорон, но и часто — лицо покойника в гробе и родственников вокруг гроба. С чем же было связано возникновение подобной традиции?

Происхождение традиции

Возникновение включения фотосъемки в обряд похорон можно объяснить традицией, возникшей в годы Гражданской войны, когда фотографии убитых героев размещали в газетах и даже выпускали специальные фотоальбомы, посвященные истории революции, который часто начинались именно с фотографий похорон.

Однако на самом деле традиция эта возникла еще раньше — например, после кончины императора Петра Великого его посмертный портрет был написан двумя художниками.

В одно время в домах обывателей был распространен обычай вешать на стены фотографии императоров в гробах, например, Александра II.

В начале XX века в кинотеатрах перед сеансами показывали документальные кадры с похорон знаменитых людей: художника Архипа Ивановича Куинджи, государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, историка Василия Осиповича Ключевского и других. Все это оставило свой след в формировании традиции фотографирования похорон в СССР.

Особенности фотографирования мертвых в СССР

Традиция фотографирования частных похорон возникла в девяностых годах XIX века и продлилась сто лет, вплоть до девяностых годов XX века. Пик распространения пришелся на 1970—80-е, когда в продаже появились полуавтоматические фотокамеры. Почти в каждом семейном альбоме того времени были такие фотографии.

К слову сказать, ни в царской России, ни в советское время не была распространена традиция фотографировать мертвых людей, как живых — с открытыми глазами, в разных нарядах и в различных умилительных позах, как это было принято в Европе. Делать такие фотографии в России считалось неуместным и воспринималось как глумление над телом почившего человека.

Сложились и свои каноны фотографирования: обязательно следовало крупным планом сфотографировать лицо покойного, лежащего в гробу, и обязательно — родственников у гроба.

Это был самый распространенный тип погребальной фотографии в русской культуре ХХ века. Такие фотографии делались дома, по дороге на кладбище и на самом погосте.

Причем, если в двадцатых и в тридцатых годах XX века провожающие покойного люди смотрели в объектив, позируя, то позже они, даже позируя, стали смотреть на покойного, как бы отдавая ему дань уважения. Обязательными считались снимки у могилы и фотография самой могилы, с цветами и венками, с установленным крестом или памятником-пирамидкой со звездой, фотографией и надписью.

Не было принято фотографирование проявлений искреннего горя, рыданий и стенаний родни, а так же некоторые другие довольно деликатные моменты — например, не снимали момент, когда родные прикладывались к покойному.