От каких продуктов толстеют разные знаки Зодиака

Никак не можете похудеть, хотя едите нормальную здоровую пищу? Возможно, вам не подходит какой-нибудь один-единственный продукт.
От чего в рационе вам лучше избавиться, что, наоборот, включить в меню – об этом можно узнать, если сдать серию тестов на усвояемость отдельных веществ вашим организмом, пройти нескольких врачей, посетить диетолога. А пока вы будете всем этим заниматься, почитайте гороскоп zen.yandex.ru, вдруг и этого окажется достаточно.
Овен (22 марта – 20 апреля)
Уверенные, мужественные и энергичные Овны грешат тем, что любят перекусывать на ходу. Конечно, фастфудом. Мы не будем говорить, что от него вам лучше держаться подальше, потому что это касается всех без исключения. А Овнам лучше пить поменьше кофе, который вызывает у них повышенный аппетит. Как и пряная пища, красное мясо и алкоголь – все это не лучшим образом сказывается на фигуре и самочувствии Овнов. А вот коричневый рис, греческий йогурт, ореховый микс, шпинат и яйца вам просто преобразят.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцы – настоящие гурманы, они еду искренне любят. Их подводят десерты: все эти чудесные чизкейки, взбитые сливки, шоколад, все такое сладкое и жирное. Еще одна слабость Тельцов – сливочная паста и пицца с сырным бортиком. К тому же Тельцы склонны к перееданию, поедая любимые лакомства перед телевизором. Попробуйте заменить их на фрукты и попкорн. И пейте побольше воды.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы сообразительные, быстрые и чрезвычайно любопытные. И очень увлекающиеся, что заставляет их иногда забывать о еде. Самое вредное для вас – это рафинированные углеводы: макароны, белый хлеб и выпечка, а также сырное фондю. Вам противопоказаны кофе и диетическая сода, а также продукты с подсластителями. Всегда держите под рукой что-то для здорового перекуса и отдавайте предпочтение блюдам с максимально простым способом приготовления.
Рак (22 июня – 22 июля)
Самое худшее, что можно для вас придумать – это острая и пряная пища. Мало того, что специи пробуждают аппетит, так еще и ваша склонность заедать эмоции сказывается на фигуре. Вам стоит отказаться от крахмалистых (рис, картошка, кукуруза), сладких и соленых продуктов, которые вызывают вздутие и отеки. Лучшая пища для Раков – куриный супчик, свежие овощи и фрукты, продукты с высоким содержанием белка и кальция. И еще раз – поменьше сахара.
Лев (23 июля – 21 августа)
Львы склонны все доводить до крайности: если кофе – то максимально черный, а то и вовсе энергетик, где доза кофеина зашкаливает. А как раз от кофеина вам стоит держаться подальше. Замените напитки с сахаром на зеленый чай – вы сразу заметите перемены в своем внешнем виде. На фигуре Львов также мгновенно сказывается поедание рафинированных продуктов. А вот продукты, богатые белком и цельнозерновые, так же быстро ситуацию улучшают.
Дева (22 августа – 23 сентября)
У Дев от природы капризное пищеварение. Если представители этого знака дают себе волю, то довольно быстро наживают проблемы в виде расстройства желудка, гастрита, а то и язвы. Толстеть Дев заставляет шоколад. На втором месте – жареное, острое, а также различные соусы и подливы. Даже орехи, особенно миндаль, сказываются на пищеварении Дев лучше. Держитесь подальше от азиатской и индийской кухни. Вам больше подойдут средиземноморская.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Ваш стоп-лист выглядит так: сладкое, газировка, алкоголь, говядина и свинина. Все это моментально превратит вас в рыхлое, инертное существо. Рыба (даже жареная), морепродукты, птица, свежие овощи и фрукты – ваша идеальная диета. А вода с лимоном очистит организм, выведет токсины и поможет похудеть еще быстрее.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Страстные огненные Скорпионы легко забывают о чувстве меры. Иногда могут слопать слишком много, даже не заметив этого. Но основная проблема этого знака в другом. Ваш злейший враг – алкоголь. Он портит не только фигуру и репутацию, но и кожу. Кроме того, вам противопоказаны продукты и блюда, где слишком много сахара или подсластителей (даже натуральных), соли. Скорпионам вредны белый рис, хлеб и макароны. А полезны спаржа, редис, помидоры, кокос и морепродукты.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Мед, бананы и овсянка вызывают у Стрельцов сонливость, тогда как всем остальным они дают запас долгой энергии. Люди этого знака легко поправляются от жирной пищи: бутерброд с маслом, кофе со сливками, всевозможные соусы и подливы вам не друзья. А вот гранаты, йогурт и шоколад способны сделать Стрельцов воистину счастливыми. Обязательно включите в свою диету зеленый перец, курицу и рыбу, коричневый рис и апельсины.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Козероги, как правило, в еде консервативны. Вы любите домашнюю еду, которая частенько бывает довольно тяжелой, да еще и переедаете иногда. Особенно скверно, если вы перебираете с соленой пищей или алкоголем. Красная икра и шампанское для вас – чистый яд. Как и слишком большое количество перца. Ваша фигура скажет спасибо за шпинат, инжир, орехи и руколу в рационе. И вообще, побольше темной зелени.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Веселый и независимый Водолей, душа компании. Вашему метаболизму может позавидовать кто угодно, особенно медлительный Козерог. Но и для Водолеев есть неподходящие продукты. Это те, в которых есть скрытый сахар. А он есть даже в пицце и пасте из ресторана. Ароматизированный йогурт, магазинная гранола, хлеб портят вам не только фигуру, но и настроение. Как и красное вино. Выбирайте натуральные подсластители вроде сиропа агавы и меда, ограничьте алкоголь, красное замените белым. И обязательно ешьте лосось, цитрусовые и темный шоколад.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Нежным и чувствительным Рыбам противопоказана острая, жареная и кислая пища. Азиатская кухня, грейпфрут на завтрак – оставьте это для кого-нибудь пожестче. А также избегайте сахара и рафинированных продуктов. Тарелка пасты для вашей фигуры – все равно что килограмм конфет. Наггетсы, сырные палочки, картошка фри вам тоже впрок не пойдут. Идеальная пища для Рыб – авокадо, черника, кокос, радужная форель.