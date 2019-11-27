От каких продуктов толстеют разные знаки Зодиака

От чего в рационе вам лучше избавиться, что, наоборот, включить в меню – об этом можно узнать, если сдать серию тестов на усвояемость отдельных веществ вашим организмом, пройти нескольких врачей, посетить диетолога. А пока вы будете всем этим заниматься, почитайте гороскоп zen.yandex.ru, вдруг и этого окажется достаточно.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Уверенные, мужественные и энергичные Овны грешат тем, что любят перекусывать на ходу. Конечно, фастфудом. Мы не будем говорить, что от него вам лучше держаться подальше, потому что это касается всех без исключения. А Овнам лучше пить поменьше кофе, который вызывает у них повышенный аппетит. Как и пряная пища, красное мясо и алкоголь – все это не лучшим образом сказывается на фигуре и самочувствии Овнов. А вот коричневый рис, греческий йогурт, ореховый микс, шпинат и яйца вам просто преобразят.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы – настоящие гурманы, они еду искренне любят. Их подводят десерты: все эти чудесные чизкейки, взбитые сливки, шоколад, все такое сладкое и жирное. Еще одна слабость Тельцов – сливочная паста и пицца с сырным бортиком. К тому же Тельцы склонны к перееданию, поедая любимые лакомства перед телевизором. Попробуйте заменить их на фрукты и попкорн. И пейте побольше воды.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы сообразительные, быстрые и чрезвычайно любопытные. И очень увлекающиеся, что заставляет их иногда забывать о еде. Самое вредное для вас – это рафинированные углеводы: макароны, белый хлеб и выпечка, а также сырное фондю. Вам противопоказаны кофе и диетическая сода, а также продукты с подсластителями. Всегда держите под рукой что-то для здорового перекуса и отдавайте предпочтение блюдам с максимально простым способом приготовления.

Рак (22 июня – 22 июля)

Самое худшее, что можно для вас придумать – это острая и пряная пища. Мало того, что специи пробуждают аппетит, так еще и ваша склонность заедать эмоции сказывается на фигуре. Вам стоит отказаться от крахмалистых (рис, картошка, кукуруза), сладких и соленых продуктов, которые вызывают вздутие и отеки. Лучшая пища для Раков – куриный супчик, свежие овощи и фрукты, продукты с высоким содержанием белка и кальция. И еще раз – поменьше сахара.

Лев (23 июля – 21 августа)

Львы склонны все доводить до крайности: если кофе – то максимально черный, а то и вовсе энергетик, где доза кофеина зашкаливает. А как раз от кофеина вам стоит держаться подальше. Замените напитки с сахаром на зеленый чай – вы сразу заметите перемены в своем внешнем виде. На фигуре Львов также мгновенно сказывается поедание рафинированных продуктов. А вот продукты, богатые белком и цельнозерновые, так же быстро ситуацию улучшают.

Дева (22 августа – 23 сентября)