Гороскоп на декабрь 2019 года

Дева

Девам стоит опасаться людей с плохой энергетикой. В этом месяце их защитное поле будет ослаблено, а интуиция начнет давать сбой. С 9 по 28 число лучше не полагаться на окружающих, а надеяться лишь на самих себя. Также астрологи рекомендуют представителям этого знака больше времени проводить на свежем воздухе.

Девам нужно лучше высыпаться, меньше подвергаться стрессам, реже нервничать и переживать. В этом месяце негативные эмоции могут вызвать новый поток проблем. Чтобы всё успевать и находить время на личную жизнь, придется работать и выполнять дела в ускоренном темпе. Времени на промедление в декабре не будет.

Весы

Весы считаются одним из самых добрых знаков Зодиака . Их доброта поможет им привлечь удачу. Жизнь этих людей станет более яркой в декабре. Весам удастся найти любовь, открыть новые возможности в финансовой сфере и преуспеть в работе.

Это будет очень продуктивный месяц, в который получится сделать гораздо больше, чем за всю осень. Главное сейчас — не лениться, но и не забывать про отдых. Переутомление плохо скажется на работоспособности.

Скорпион

Скорпионам стоит избавиться от негативных установок, чтобы стать счастливее. Большого количества отрицательных мыслей и эмоций в декабре не ожидается, потому что планеты и звезды сейчас находятся в позитивном положении. С другой стороны, энергетическая стабильность может плохо сказаться на делах.

Скорпионам нужно быть осторожнее и не надеяться на авось. Нужно брать дела в свои руки и не делегировать обязанности, не перекладывать ответственность на чужие плечи. Усердие и старания обязательно принесут свои плоды, причем не только в сфере работы и бизнеса, но и в любви.

Стрелец

Финансовая сфера для Стрельцов станет самой важной в декабре. Этим людям стоит избавиться от привычек, которые приводят к бедности. Обычно трудности с финансами возникают у тех, кто ведет неправильный образ жизни или негативно мыслит. Стоит это исправить, и удача постучится в дверь.

Середина месяца — самое позитивное и удачное время для людей этого знака. Можно научиться чему-нибудь новому, сменить работу, взять на себя новые обязательства. Изобретательность и активность станут полезными и в любовных делах, особенно для тех, кто пока пребывает в поисках любви.

Козерог

В начале месяца может ощущаться недостаток энергии. Три простых упражнения из йоги помогут Козерогам усилить свое биополе и обрести особую удачу. Главное сейчас — не поступать опрометчиво и не проявлять трусости. Особенно актуальны данные советы в сфере любви и взаимоотношений.

В целом декабрь может принести Козерогам приятные перемены. Люди этого знака могут найти для себя полезное увлечение, которое заинтересует их. Стоит избегать рисков ближе к концу месяца, чтобы встретить Новый год без проблем. В сомнительных и непростых делах лучше занять позицию наблюдателей.

Водолей

Из-за проблем и переживаний у Водолеев может нарушиться сон, появиться тревожность. Медитация для хорошего сна исправит ситуацию и поможет эффективно очищать сознание от всего ненужного.

Это хорошее время для домашних дел: ремонта, переезда, генеральной уборки. Встретить Новый год можно под эгидой новой энергии, новой обстановки. Знакомства и новые дела тоже станут источником позитивной энергетики. Уединение и пассивность могут привести к регрессу и неудачам, так что не стоит прятаться от важных дел.

Рыбы

Следование энергетическим законам успеха поможет Рыбам притягивать к себе деньги и удачу. Это очень важно, потому что в декабре у представителей этого знака могут появиться новые амбиции, желания, новая страсть. Чтобы 2019 год не закончился на минорной ноте, лучше не смотреть назад, не погружаться в воспоминания. Это время мечтаний и новых целей, а не потока сожалений.