Гороскоп на декабрь 2019 года

Гороскоп поможет каждому знаку Зодиака успешно провести последний месяц 2019 года. Следуйте советам астрологов, чтобы в декабре было меньше проблем и больше удачи.
Главным врагом счастья являются негативные программы, которые появляются в нашем сознании незаметно. Они порождают неуверенность, плохое настроение и уныние. Окружайте себя приятными людьми и мыслите оптимистичнее, чтобы избежать таких проблем.
Овен
У Овнов в декабре возможны финансовые трудности. Есть вероятность, что кто-то попытается перейти им дорогу. Нужно быть предельно осторожными и осмотрительными. Следование пяти простым правилам фэншуй поможет избавиться от проблем с деньгами.
В любви Овны тоже могут столкнуться с испытаниями, но планеты и звезды в целом будут созидательными, поэтому любые неурядицы сойдут на нет. У кого-то это произойдет раньше, у кого-то позже. Понадобится толика терпения, чтобы переждать бурю.
Телец
В конце 2019 года нужно избавиться от всего лишнего. Это касается не только материальных вещей, но и духовных проблем. Пришла пора забыть про обиды, негатив, зависть и злобу. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют проявлять больше оптимизма в отношении людей и происходящих вокруг событий. Нужно проводить уходящий год на позитивной ноте.
Близнецы
С 9 по 28 декабря Близнецов ожидает трудный период, потому что звезды и планеты будут крайне деструктивными и дисгармоничными. Необходимо больше времени посвящать делам и не откладывать ничего на потом. Близнецов могут ожидать непредвиденные изменения в декабре.
Подготовку к новогоднему празднеству лучше проводить в последние три дня месяца либо до 9 декабря. В деструктивный период лучше не совершать важных покупок, делегировать полномочия и не брать на себя лишнюю ответственность. Стоит также следовать нескольким правилам, которые помогут стать счастливее.
Рак
Также астрологи рекомендуют не рисковать в конце декабря, чтобы не навлечь беду. Все самые важные дела по подготовке к празднику лучше произвести в первой половине декабря и в последние пару дней. Эксперты советуют не менять планы в последнюю минуту.
Лев
У Львов в декабре могут появиться новые враги и недоброжелатели. Заговоры от злых людей помогут представителям этого знака предотвратить неприятные встречи, ссоры, срыв планов и важных дел. Астрологи советуют избегать импульсивности и лицемерия, лжи и притворства.
В любви для Львов наступает очень удачное время: высоки шансы найти вторую половинку. У тех, кто находится в отношениях, начнется период теплоты, нежности и добра. Чтобы все сложилось успешно, в декабре нельзя проявлять эгоизм и пользоваться чужой добротой.
Дева
Девам стоит опасаться людей с плохой энергетикой. В этом месяце их защитное поле будет ослаблено, а интуиция начнет давать сбой. С 9 по 28 число лучше не полагаться на окружающих, а надеяться лишь на самих себя. Также астрологи рекомендуют представителям этого знака больше времени проводить на свежем воздухе.
Девам нужно лучше высыпаться, меньше подвергаться стрессам, реже нервничать и переживать. В этом месяце негативные эмоции могут вызвать новый поток проблем. Чтобы всё успевать и находить время на личную жизнь, придется работать и выполнять дела в ускоренном темпе. Времени на промедление в декабре не будет.
Весы
Это будет очень продуктивный месяц, в который получится сделать гораздо больше, чем за всю осень. Главное сейчас — не лениться, но и не забывать про отдых. Переутомление плохо скажется на работоспособности.
Скорпион
Скорпионам стоит избавиться от негативных установок, чтобы стать счастливее. Большого количества отрицательных мыслей и эмоций в декабре не ожидается, потому что планеты и звезды сейчас находятся в позитивном положении. С другой стороны, энергетическая стабильность может плохо сказаться на делах.
Скорпионам нужно быть осторожнее и не надеяться на авось. Нужно брать дела в свои руки и не делегировать обязанности, не перекладывать ответственность на чужие плечи. Усердие и старания обязательно принесут свои плоды, причем не только в сфере работы и бизнеса, но и в любви.
Стрелец
Финансовая сфера для Стрельцов станет самой важной в декабре. Этим людям стоит избавиться от привычек, которые приводят к бедности. Обычно трудности с финансами возникают у тех, кто ведет неправильный образ жизни или негативно мыслит. Стоит это исправить, и удача постучится в дверь.
Середина месяца — самое позитивное и удачное время для людей этого знака. Можно научиться чему-нибудь новому, сменить работу, взять на себя новые обязательства. Изобретательность и активность станут полезными и в любовных делах, особенно для тех, кто пока пребывает в поисках любви.
Козерог
В целом декабрь может принести Козерогам приятные перемены. Люди этого знака могут найти для себя полезное увлечение, которое заинтересует их. Стоит избегать рисков ближе к концу месяца, чтобы встретить Новый год без проблем. В сомнительных и непростых делах лучше занять позицию наблюдателей.
Водолей
Из-за проблем и переживаний у Водолеев может нарушиться сон, появиться тревожность. Медитация для хорошего сна исправит ситуацию и поможет эффективно очищать сознание от всего ненужного.
Это хорошее время для домашних дел: ремонта, переезда, генеральной уборки. Встретить Новый год можно под эгидой новой энергии, новой обстановки. Знакомства и новые дела тоже станут источником позитивной энергетики. Уединение и пассивность могут привести к регрессу и неудачам, так что не стоит прятаться от важных дел.
Рыбы
Следование энергетическим законам успеха поможет Рыбам притягивать к себе деньги и удачу. Это очень важно, потому что в декабре у представителей этого знака могут появиться новые амбиции, желания, новая страсть. Чтобы 2019 год не закончился на минорной ноте, лучше не смотреть назад, не погружаться в воспоминания. Это время мечтаний и новых целей, а не потока сожалений.
В любви и делах можно занять выжидательную позицию. Рациональный подход очень важен, потому что энергетика звезд в декабре будет переменчивой. Риски и авантюры нужно заменить осторожностью, трудолюбием. Не стоит доверять малознакомым людям, так как с их стороны возможен обман.