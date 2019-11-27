Астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, у которых ожидаются крутые перемены в декабре

По словам специалиста, представители знака Овен в последнем месяце года не смогут оставаться в стороне от событий, разворачивающихся вокруг них. Павел Глоба советует искать новые возможности, открываться людям, и в этом случае все перемены пойдут на пользу.

Близнецам также не придется рассчитывать на спокойный декабрь. Вместе с большим количеством работы, которая буквально поглотит вас, в жизнь придут и другие дела. Представителям этого знака Зодиака нужно будет включиться в режим многозадачности, и тогда вихрь перемен следующего месяца не собьет вас с ног.

Большое везение в декабре 2019 года ожидается у Дев. Представителям этого знака Зодиака Павел Глоба рекомендует уделить больше внимания важным делам. Время подходит для крупных сделок, больших покупок, смены работы. Время будет довольно динамичным, поэтому глядите в оба. Перемены могут затронуть бытовую сторону вашей жизни. Например, вас может ждать переезд или покупка новой квартиры.

У Стрельцов начинается период внезапного финансового везения. Однако Павел Глоба не советует легкомысленно относиться в деньгам. Сделайте выгодное вложение, займитесь инвестированием, отложите на покупку, о которой вы давно мечтали. Финансовые поступления смогут изменить вашу жизнь, если не будут растрачены.