Гороскоп на 27 ноября: Весам стоит опасаться мошенников, а Рыбы почувствуют прилив позитива

Овен

Вас ждет непростой и насыщенный день. Но вы легко справитесь со всеми проблемами на работе и в семье.

Телец

Используйте этот день для обучения, поскольку вся поступающая информация будет восприниматься легко.

Близнецы

У вас будет осложнено взаимопонимание с окружающими, поэтому лучше проведите время в уединении, советует «Сегодня».

Рак

Вас может подвести бытовая техника, которая неожиданно выйдет из строя. Не стоит чинить ее самостоятельно.

Лев

Прислушайтесь к совету коллеги или близкого человека – это поможет вам решить возникшие проблемы.

Дева

В этот день ваши запросы превысят ваши возможности, поэтому желательно на время умерить аппетиты.

Весы

В этот день удачно пройдут дальние поездки, однако следите за ценными вещами – велика вероятность кражи.

Скорпион

Не вмешивайтесь в чужие дела, особенно если вас не просят. Обращайте внимание на знаки судьбы.

Стрелец

В этот день вы легко сможете убедить окружающих людей в правильности своих взглядов, так что ваш авторитет будет на высоте.

Козерог

Период подходит для завершения начатых ранее дел. Не тратьте время на пустые разговоры – они безрезультатны.

Водолей

Займите выжидательную позицию, чтобы избежать скандала в семье. Сегодняшний день подходит для обучения.

Рыбы