Фото: в этом году жителей Пыхья-Таллинна будут радовать две рождественские елки

Как и в прошлом году, елка высотой в 13 метров была доставлена в Пыхья-Таллинн из Ляэне-Вирумаа. Вместе с установкой и последующим демонтажом она обошлась в 2500 евро. Работы осуществляет предприятие OÜ Artiston. Елку нарядят уже на этих выходных, когда в Пыхья-Таллинне пройдут первые предрождественские мероприятия.

Рождественская елка на Штромке ФОТО: Людмила Гожулянина

Помимо официальной пыхья-таллиннской елки сегодня впервые на новой городской площади Ноблесснери по инициативе местных предпринимателей была установлена еще одна рождественская ель.

«Здесь, на берегах Балтийского моря, рождественская ель является важным символом, согревающим сердца многих и многих людей. Тем более, что первую публичную елку установили в Таллинне еще в средние века члены гильдии Черноголовых», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Глава района примет участие в церемониях зажжения первой свечи Адвента в церквях Пеэтели и Калью, где в воскресенье, 1 декабря в 11.00 пройдут богослужения и концерты.

​Рождественская елка на площади Ноблесснери ФОТО: Мартин Дремлюга