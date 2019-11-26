Из-за скандала певица может не приехать в Россию в 2020 году

София Михайловна придерживается нейтральной позиции и не лезет в политику. А вот желтая политика все не оставит в покое популярную исполнительницу, которая живет на Украине и изредка выступает за ее пределами. В этом году Ротару выйдет на сцену фестиваля «Песня года».

Ведущая мероприятия Ангелина Вовк заранее заявила, что не будет аплодировать певице из-за ее взглядов. А вслед за этим началось бурное обсуждение. Мнения разделились на два лагеря: кто-то поддержал артистку, но нашлось немало тех, кто осудил. Среди защитников Ротару оказались продюсер Иосиф Пригожин (ранее раскритиковавший российских звезд за выступления в Латвии) и артист Владимир Винокур.

Концертный директор певицы Сергей Лавров заявил журналистам, что скандал стал ударом для 72-летней артистки.

«Вы не представляете, как София Михайловна расстроена, — цитирует представителя популярной исполнительницы «Комсомольская правда». — Она стала заложником политической ситуации».

По его словам, теперь есть вероятность, что в следующем году Ротару не порадует своих многочисленных поклонников приездом.