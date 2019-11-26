Из-за скандала певица может не приехать в Россию в 2020 году

Представитель певицы Софии Ротару рассказал, как признанная артистка восприняла раздутый вокруг ее приезда скандал. Из-за поднятой шумихи есть вероятность, что в следующем году звезда эстрады и вовсе не приедет в Россию, передает Rambler.ru.
София Михайловна придерживается нейтральной позиции и не лезет в политику. А вот желтая политика все не оставит в покое популярную исполнительницу, которая живет на Украине и изредка выступает за ее пределами. В этом году Ротару выйдет на сцену фестиваля «Песня года».
Ведущая мероприятия Ангелина Вовк заранее заявила, что не будет аплодировать певице из-за ее взглядов. А вслед за этим началось бурное обсуждение. Мнения разделились на два лагеря: кто-то поддержал артистку, но нашлось немало тех, кто осудил. Среди защитников Ротару оказались продюсер Иосиф Пригожин (ранее раскритиковавший российских звезд за выступления в Латвии) и артист Владимир Винокур.
Концертный директор певицы Сергей Лавров заявил журналистам, что скандал стал ударом для 72-летней артистки.
«Вы не представляете, как София Михайловна расстроена, — цитирует представителя популярной исполнительницы «Комсомольская правда». — Она стала заложником политической ситуации».
По его словам, теперь есть вероятность, что в следующем году Ротару не порадует своих многочисленных поклонников приездом.
«Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году — ехать или не ехать, — отметил он. — Все равно ведь затравят».