Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим бойфрендом

Ринат и Анастасия готовят шоу под названием «Балерина в зазеркалье цирка». Настя, являющаяся автором проекта, не скрывает, что ей очень приятно работать с коллегой, который в прошлом помог ей пережить неудачу в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. Звезду совершенно не смущало, что Арифуллин не мог похвастаться баснословным состоянием, как предыдущие ухажеры.

«Ринат относился ко мне очень трепетно. Когда Вдовин ушел от меня к инструктору по йоге, Ринат был для меня спасением. Для меня поступок мужа стал большой психологической драмой. Ринат был рядом. Но потом я встретила бизнесмена Бахтияра Салимова, с которым у меня впоследствии были долгие отношения. Ринат, видя, как я счастлива, благородно отошел в сторону. Вот такой мужской поступок», — поделилась она.

Сегодня между скандально известной балериной и экс-возлюбленным ничего, кроме работы, быть не может: Арифулин женат, у него есть дочь. Волочкова прекрасно относится к его семье. Как-то дочка танцора серьезно заболела, и тот обратился за помощью к Анастасии, которая не отказал ему в поддержке.

«Ринат — больше, чем друг, — отмечала Волочкова несколько лет назад. — У нас очень близкие отношения. Не понимаю, почему считается сенсацией, если женщина занимается сексом. Конечно, я не хочу, чтобы наши отношения с Ринатом сводились только к сексу. Он еще и мой лучший друг, мой партнер на протяжении уже десяти лет. Представляете? Это срок!»