У каких знаков Зодиака самый плохой характер

У каждого из нас есть лучшие и худшие черты характера, но у пяти знаков Зодиака, о которых пойдет речь далее, эти худшие черты гораздо опаснее, чем у других представителей зодиакального круга. Это не значит, что с ними не надо общаться. Просто делать это нужно немного осторожнее.

Овен

Овны — это темные лошадки. Да, они общительны и обладают неплохим чувством юмора, но это типичные люди настроения. Сегодня они рядом, помогают вам, являются вашими друзьями, а завтра у них настолько скверное настроение, что вас ни во что не ставят. Еще через день они снова веселы и лучезарны.

Они очень быстро устают от людей, им постоянно нужны новые знакомства. Из-за этого они не станут к вам привязываться. Но самая ужасная их черта — любовь к спорам. Они будут отстаивать своё мнение, даже если абсолютно не правы. У них так часто нет настроения, что рано или поздно у окружающих кончается терпение, и они стараются от Овнов немного отдохнуть.

Рак

Раки крайне двуличны. Зачастую это проявляется как-нибудь незаметно и безобидно, но время от времени просто диву даешься от того, насколько они разные в компании с вами и в компании с другими людьми. Раки обожают сплетни, причем сами же их и распространяют. Они легко могут подтасовывать факты, искажать их себе во благо.

Если вы являетесь им лучшим другом, родственником или второй половинкой, то все эти проблемы могут обойти вас стороной, потому что Раки для своих близких — верные и добрые люди. В случае с остальными это уже не работает. Многие астрологи считают, что именно у Раков самый тяжелый характер из всех знаков.

Скорпион

Скорпионы — очень сложные люди. С ними крайне тяжело выходить на новый уровень общения, потому что им свойственна скрытность. Представители этого знака не рассказывают никаких подробностей о себе, что до поры до времени не раздражает, но потом начинает настораживать, ведь вы знакомы уже не один год.

Это крайне обидчивые личности, что тоже нередко строит непреодолимые стены вокруг них. Вдобавок к этому они еще относятся к самым мстительным и ревнивым Знакам. Если вы как-то их расстроили, они обязательно припомнят это через полгода, когда вы не будете этого ожидать. Скорпионы сложны тем, что делят людей на врагов и друзей. У них не бывает промежуточных «званий».

Водолей

Водолеи — типичные эгоисты. По своему характеру они чистые агрессоры. Это упрямые люди, с которыми порой просто невозможно вести членораздельный диалог. Они никогда не просят прощения, ненавидят любую критику. Часто они сначала говорят, а только потом думают, чем и обижают людей вокруг.

Их энергетика очень сильна, но они редко делятся ею с другими. Для них существует лишь их собственное мнение, поэтому в общении с ними придется смириться с тем, что вы всегда будете неправы. Несмотря на все трудности их характера, первое впечатление о них крайне позитивное.

Рыбы

Рыбы часто бывают легкомысленны и хитры. Они постоянно находятся в поисках легкой наживы. Именно поэтому они могут общаться с вами исключительно из-за того, что им от вас что-то нужно. Велика вероятность того, что когда они получат свое, тут же исчезнут. Но иногда из таких отношений выходит что-то полезное для обеих сторон.