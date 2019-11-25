Ученые рассказали, в каком возрасте партнеры изменяют друг другу в два раза чаще

Листая анкеты женатых мужчин и замужних женщин, ученые пытались найти ответ на вопрос, сколько лет этим нечестным гражданам. Нет ли тут научно обоснованной связи между возрастом человека и его желанием найти себе любовницу? Ответ не заставил себя ждать.

Проанализировав больше восьми миллионов анкет, заполненных мужчинами на сайтах знакомств, исследователи обнаружили, что возраст 18% из них, то есть примерно миллиона женатых мужчин, заканчивается на цифру 9.

Результат так поразил ученых, что они провели на эту тему шесть разных исследований, пока не убедились окончательно: да, все так и есть. Шансы индивида отправиться на поиск новых впечатлений на стороне существенно возрастают при достижении им возраста, заканчивающегося на девятку, то есть в 29, 39 или 49 лет.

Проштудировав все полученные данные, Адам Алтер и Хэл Хершфилд пришли к выводу: это происходит потому, что на стыке десятилетий человеку свойственно задавать себе туманные вопросы о смысле жизни и собственном предназначении. Добился ли я того, чего хотел? Смог ли найти себя? Не проходит ли в стороне от меня что-то яркое, позитивное и жизненно важное — да вот хоть интрижка с соседкой?

Так возрастной кризис мировосприятия выводит людей на путь лжи и порока, обрадовались ученые и поспешили опубликовать результаты своих исследований.

Профессор социологии из университета Коннектикута Кристин Мунш, ознакомившись с данными коллег, добавляет: чем старше становятся люди, тем более склонны они к изменам. Поэтому, с точки зрения супружеской неверности, 49 лет выглядят гораздо взрывоопаснее, чем 39 или 29.

Профессор Мунш объясняет это таким образом: с возрастом люди изменяют больше просто потому, что у них появляется для этого больше возможностей.

Например, мужчина в 49 лет может одновременно стать объектом желания для восемнадцатилетней студентки и коллеги на пару лет старше его самого, в то время как двадцатилетний юнец будет, скорее всего, искать себе партнершу исключительно среди ровесниц, существенно сузив свое пространство для поиска.

Впрочем, к нашей всеобщей радости, Кристин Мунш не считает возраст, оканчивающийся на девять, приговором.