В таллиннском ресторане угощали блюдами, которых обычно в Эстонии не сыщешь
В прошлый четверг в Таллинне состоялся приватный ужин от украинских шеф-поваров. Отобранным гостям были предложены вкусные блюда, в том числе и такие изысканные, которые обычно в Эстонии не найти.
В таллиннский ресторан «Одесса» по этому случаю были приглашены первый секретарь посольства Украины Валентин Погрибный, дизайнер ювелирных украшений Танель Веенре, руководитель «Eesti Maitsed» Айвар Хансон, директор Эстонской школы сомелье Эне Оявески и другие.
В числе гостей был и репортер Kanal 2 Хеэлия Силламаа, которая осталась очень довольна ужином. Больше всего ей понравился
«Все предложенные блюда доставили настоящее вкусовое наслаждение!»
— прокоментировала она.
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