В русской школе затравили учителя за слишком интенсивное преподавание эстонского языка

Осенью этого года в Маардуской гимназии приступила к работе преподаватель эстонского языка Любовь Кообас. Сама она родилась в Удмуртии и именно удмуртский язык является ее родным. Он, кстати, как и эстонский, относится к финно-угорской языковой группе, но ничего общего эти языки не имеют. В Эстонию Любовь приехала в возрасте 24 лет и выучила эстонский язык всего лишь за девять месяцев.

Проработать в Маардуской гимназии Любовь успела всего пару месяцев. Проблемой стало то, что в русской школе одна часть родителей была в восторге от того, что их дети настолько быстро стали усваивать язык, а остальные были возмущены этим фактом.

Любовь является не только учителем эстонского языка, но и искусства. В первом классе она преподавала эстонский, в пятом — искусство. Свою дочь она учила языку именно через рисование, такую методику она применяла и в школе.

Свое возмущение родители обосновали тем, что их дети получают больше знаний эстонского языка, чем положено по программе. Эти родители считают, что в русской школе нельзя преподавать слишком много эстонского языка. Вдобавок к этому руководство школы обвинило ее в переписке с родителями в сети Facebook. Как выяснилось, делать это было запрещено, несмотря на то, что родители первыми обращались к педагогу и не отвечать на их сообщения было бы, мягко говоря, некрасиво.

Часть родителей, которых устраивала работа учителя, обратились к руководству с благодарностями и просьбами вернуть педагога к их детям.

По словам Любови, руководство школы никак не защищает своих работников. Спустя два месяца после начала учебного года ей пришлось собрать вещи и покинуть стены школы. На ее место взяли другого учителя — Людмилу, у которой нет категории по эстонскому языку, которая требуется для работы преподавателем.

7 ноября состоялось собрание родителей первоклассников, темой которого стало увольнение Любови Кообас. По одну сторону класса расположились родители поддерживающие педагога, в другой части противники. На месте присутствовала и директор школы Маю Плумер. Руководитель была не в состоянии решить эту проблему, поэтому самым легким вариантом стало избавиться от Любови.

Большим достижением за год своей работы на посту директора Маю Плумер считает то, что аж 34 учителя, не имеющих категорию по эстонскому, приступили к его изучению. Отметим, что закон не позволяет работать учителям без соответствующей категории.

Передачу «Kuuuurija» на собрание пригласили сами родители, однако в какой-то момент в классе появилась полиция. Несмотря на то, что родители не были против присутствия Катрин Луст и Любови Кообас в классе, директор в присутствии стражей порядка потребовала съемочную группу покинуть помещение.

Катрин Луст обратилась за комментарием к министру образования Эстонии Майлис Репс. Стоит отметить, что Репс весной этого года пересекалась с Любовью, об этом свидетельствует совместный снимок женщин.

Комментировать данную ситуацию министр отказалась, объяснив это тем, что совершенно не в курсе ситуации в Маардуской гимназии.