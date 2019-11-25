American Music Awards 2019: названы главные музыкальные исполнители года

Зрители смогли насладиться выступлениями Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Селены Гомес, Лиззо, Кристины Агилеры, Кеши, Post Malone, Камилы Кабелло и Шона Мендеса.

Билли Айлиш ФОТО: Jennifer Graylock/EMPICS Entertainment

Отдельный номер, посвященный 25-летию легендарного альбома Dookie, подготовила американская рок-группа Green Day.

Green Day ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Певец и гитарист Билли Джо Армстронг, басист Майк Дернт и барабанщик Тре Кул начали свое выступление с последнего хита под названием Father of All со своего 13-го студийного альбома с таким же названием (его выход запланирован на февраль 2020 года). Песня уже попала в топ мирового чарта.

Также выступила Тони Брекстон, которая отмечает 25-летие своего дебюта на AMA; певица Шанайя Твейн впервые за 16 лет вернулась на сцену American Music Awards и тоже исполнила свои хиты.

А вот выступление Тейлор Свифт было под угрозой. Звезда заявила в социальных сетях, что представители ее экс-лейбла Big Machine не дали ей разрешения исполнять старые хиты на шоу. К счастью, было достигнуто соглашение. Певица, которая была названа артисткой десятилетия, исполнила зажигательный микс из своих лучших песен.

Тейлор Свифт ФОТО: Chris Pizzello/AP

Тейлор Свифт ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Она начала выступление с композиции The Man из своего нового альбома Lover, надев белую рубашку, на которой были написаны названия ее прошлых альбомов (все, кроме Lover). Затем к ней присоединились Halsey и Камила Кабелло для исполнения Shake It Off. 29-летняя Свифт завершила свое выступление акустическим исполнением песни Lover.

Тейлор Свифт ФОТО: Chris Pizzello/AP

Девушка в это время играла на рояле, а рядом с ней на сцене танцевала американская балерина театра American Ballet Theatre (одной из трех ведущих классических балетных трупп в США) Мисти Коупленд.

Первую номинацию "Лучший альтернативный исполнитель" забрала любимица публики Билли Айлиш. Вручал статуэтку 17-летней певице актер Чедвик Боузман. Свифт в этот вечер побила рекорд по количеству побед на АМА, обойдя самого Майкла Джексона (25 побед против 24). 25-летняя певица Halsey получила статуэтку в категории "Лучшая песня в стиле поп/рок".

Обладательница именной звезды на "Аллее славы" Кэрри Андервуд удостоилась награды за "Лучший альбом в стиле кантри". Ну а статуэтка "Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок" ушла паре Шона Мендеса и Камилы Кабелло.

Полный список победителей American Music Awards 2019