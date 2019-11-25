«Самый сочный и мощный бургер, может быть, скоро появится и в Таллинне»: смотри, как прошел концерт Тимати

Людей на концерте было немного, это можно было заметить, только посмотрев на вход в ледовую арену – обычно во время проведения концертов на этой площадке перед входом выстраивается длинная очередь, однако в этот раз очереди не было совсем. Зал был полупустой, судя по всему, именно по этой причине за несколько минут до начала концерта прозвучало объявление о том, что все желающие со второго этажа трибун могут спуститься в партер. Чтобы это значило? Предположительно, это было сделано для того, чтобы создать видимость, будто людей на концерт именитого рэпера пришло намного больше, чем в действительности.

Концерт Тимати в ледовом холле Тондираба ФОТО: Личный архив автора

Мало того, как рассказала одна из немногочисленных гостей мероприятия, которая тоже решила послушать Тимати вживую с компанией друзей, у них были билеты на сидячие места, но, когда они встретили знакомую, у которой билет был в фан-зону, она позвала друзей туда. Самое интересное, что ни у кого из них не проверили билеты, то есть пройти в фан-зону, билеты в которую стоили явно дороже, чем на сидячие места на втором этаже, мог абсолютно любой, у кого имелся хоть какой-то билет на мероприятие.

Концерт начался с десятиминутной задержкой, но, надо понимать, это норма, ведь обычно артисты выходят на сцену с задержкой в 30-50 минут. Только однажды мне посчастливилось оказаться на концерте, который начался в точно заявленное время – это был концерт певца Sting в Таллинне в июне этого года. Певец с присущей ему британской пунктуальностью вышел на сцену ровно в то время, которое было заявлено в программе мероприятия.

Вроде бы все шло неплохо, заиграла музыка, но как только артист начал свое выступление, стало ясно, что слов совсем не разобрать. Микрофоны у Тимати и его бэк-вокалистов были настроены ужасно, с трудом удавалось расслышать слова песен. Конечно, спустя некоторое время слух уже привык и это не казалось так плохо, но осадок остался не самый приятный. Еще одна проблема звука в этом помещении: видимо, он рассчитан на стопроцентную заполненность зала, однако из-за того что зал был практически пустой – наполовину занят был партер и первый этаж трибун, а вот второй этаж был почти пустой, поэтому акустика была явно не такой, как задумывалось изначально.

Ближе к концу выступления Тимати признался, что в самом начале вечера почему-то застеснялся настолько, что даже забыл поздороваться с аудиторией и представить свою группу. Возможно, скованность связана именно с тем, что рэпер не ожидал увидеть, что на его концерт пришло так мало людей.

Еще один момент, который скорее всего связан именно со стеснением: по сравнению с концертом, который Тимати дал, например, в СК «Олимпийский» в Москве два года назад, двигался он очень скованно, что было заметно даже с самых дальних трибун.

Теперь хотелось бы добавить и немного меда в бочку дегтя. Приятно удивило то, что аранжировка песен была не только электронной – на сцене группа вживую аккомпанировала рэперу.

Помимо этого, Тимати намекнул на возможное открытие Black Star Burger в Таллинне в скором времени:

Сочный и мощный Black Star Burger, может быть, скоро появится и в Таллинне,

- сказал рэпер.