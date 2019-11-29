Астропрогноз на декабрь 2019 года

Астрологический прогноз на декабрь поможет вам правильно спланировать дела и подготовиться к кульминационному моменту — Новому году. Следуйте рекомендациям астрологов, чтобы привлечь больше удачи.
Последний месяц года и первый месяц зимы обещают быть достаточно богатыми на события. Звезды и планеты будут пребывать в относительном покое, но некоторые из них изменят свою энергетику, что неминуемо отразится на жизни людей. Самое важное в конце года — сохранить здоровье и зарядиться удачей. В этом вам помогут несколько эффективных способов.
Овен
У Овнов конец года можно разделить на две части. Первая часть декабря будет очень динамичной, яркой и продуктивной. До 20 числа включительно продлится период, в который не стоит откладывать дела на потом. В этот отрезок времени нужно избавляться от долгов и неурядиц на работе и в делах, подготовить себя и свое жилище к окончанию 2019 года.
С 10 по 12 число стоит быть особенно внимательными и не отлынивать от дел. Также в декабре можно следовать семи правилам счастья, чтобы не сбиться с пути. Не нужно слушать чужие советы, о которых никто не просил. Окружающие могут учить Овнов жизни и давать наставления. Астрологи говорят, что нужно думать о себе самостоятельно и уповать на интуицию.
Телец
Главное, о чем нельзя забывать в декабре, — управление эмоциями. Если не держать себя в руках, то конец года и начало зимы могут омрачиться ссорами и разрывом отношений со второй половинкой. Лучше не позволять себе грубости. В конце декабря также возможно появление спонтанных переживаний, которые выбьют Тельцов из колеи.
Близнецы
Представителям этого знака удастся найти новые стремления и яркие хобби. Их подсознание будет настроено также на поиск новых эмоций и любви. Всё это нужно успеть сделать до 8 числа включительно. С 9 декабря звезды и планеты станут негативно настроенными, забирая у Близнецов удачу и мотивацию. Вернется все на круги своя лишь 29 числа.
Это значит, что последние три дня 2019 года и декабря предстоит провести в заботах и поиске настроения на новогодние праздники. Большинству представителей этого знака удастся победить хандру. Некоторым Близнецам придется обратиться за помощью к близким. В конце декабря в подсознании снова запустятся позитивные процессы, активизируются скрытые возможности, появятся новые желания и цели.
Рак
Плюс в том, что у Раков все еще останется возможность поменять свое настроение самостоятельно. Нужно больше времени проводить в приятной компании, в окружении детей и родителей, второй половинки. Одиноким Ракам астрологи настоятельно советуют заранее определиться, с кем лучше провести новогодние праздники. С другой стороны, в такие периоды лучше не строить слишком амбициозных планов. Если все будет меняться в последний момент, то значит, так угодно звездам.
Лев
У Львов есть шарм и обаяние, которые помогут им остаться на плаву в декабре. Это касается не только любовной сферы, но и денег с работой. В общении с людьми им понадобится максимум обаяния и харизмы. Планеты и звезды сделают их жизнь более яркой и позитивной. Однако к концу декабря энергетический фон сойдет на нет, оставив Львов наедине с собой.
Это значит, что последние 5-7 дней декабря пройдут ровно так, как того захотят сами Львы. Им нужно будет сосредоточиться на поисках энтузиазма и мотивации. Конец года будет полностью в руках Львов. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют следовать главным законам Вселенной. Если Львам удастся настроиться на позитив, то все пройдет благоприятно и без неприятных сюрпризов.
Дева
Любовь для представителей этого знака Зодиака станет самой главной сферой в декабре. До 8 числа астрологи рекомендуют как можно больше времени проводить со второй половинкой либо в ее поисках. Флирт станет лучшим способом поднять себе настроение. С 9 по 28 декабря ситуация изменится на прямо противоположную. Девам придется встретиться с неуверенностью в отношениях.
Последние три дня года снова подарят удачу, но тут будут задействованы уже все сферы жизни. Девам предстоит завершить важные дела на работе и в бизнесе, успеть распрощаться с долгами и выполнить данные ранее обещания. Медитация на привлечение любви и приятных событий поможет им настроиться на праздничную волну.
Весы
Звезды и планеты разделят представителей этого Знака на две большие группы. Одних ждет повышение энтузиазма и мотивации в работе, а других — удача в любви. И тем, и другим предстоит заняться домом, семьей, рутинными проблемами. Лучше готовить себя к празднествам понемногу и запасаться новогодним настроем заранее.
Скорпион
Начало зимы для Скорпионов выдастся удачным, потому что звезды и планеты существенно повысят интуицию представителей этого знака. Стоит почаще доверять предчувствиям в любви, а также в делах, касающихся работы и денег. Очень хорошо пройдут финансовые сделки, а также покупка дорогостоящей техники, мебели. Шепотки на богатство помогут заработать больше, чем обычно.
Ближе к концу декабря у Скорпионов может появиться усталость. Это будет сигналом к тому, что пришла пора как следует отдохнуть от дел и забот. В целом переутомления в декабре могут быть довольно опасными. Любовь к жизни спасет этих людей от уныния, поможет вернуться в строй даже в случае апатии. Главное — верить в себя.
Стрелец
У Стрельцов начинается время компромиссов. После 2 декабря небесные тела будут менее созидательными, чем ранее, поэтому вступать в конфликты с окружающими людьми астрологи настоятельно не советуют. Лучше сохранить дружескую атмосферу на рабочем месте и теплоту в любви и семье. Избавиться от негативных мыслей помогут три эффективных метода.
Нужно не только начать ценить близких и друзей, но и знакомиться с новыми личностями. Это поможет поднять настроение, обрести удачу в делах и в работе, завести полезные связи в обществе. Не стоит в декабре затевать ремонт или покупать что-то очень дорогое. Также астрологи советуют не отправляться в дальние поездки.
Козерог
Астрологи отмечают, что в декабре у Козерогов может случиться упадок сил и потеря мотивации. Дыхательная гимнастика поможет повысить энергетику и обрести силы. Ближе к концу декабря стоит сфокусироваться на решении насущных проблем, чтобы проводить 2019 год в состоянии спокойствия. Поднять настроение перед Новым годом помогут покупки, а также смена обстановки.
Водолей
Жизнь Водолеев в декабре может сильно измениться, причем преимущественно в положительную сторону. Об этом расскажут пять важных признаков. Это будет прекрасное время для размеренной и спокойной работы. Переутомляться не стоит, равно как и предаваться безделью. Астрологи рекомендуют находить время для физических нагрузок и другой активности.
Про такие периоды говорят, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Если не удастся достичь желаемых результатов, не нужно расстраиваться. Наличие любого результата — это уже победа. Главное сейчас — не принимать поспешных решений в любви и на работе, чтобы не накликать беду. Лучше просто взять паузу и посмотреть на все со стороны, но не спрашивать советов у окружающих.
Рыбы
У каждого из нас есть своя зона комфорта. Рыбам не стоит покидать эту зону, потому что за ее пределами их могут подкарауливать испытания. Конец 2019 года и начало зимы для Рыб — это время осторожности, взвешенных решений, трезвого ума и честности к окружающим. Только такой подход поможет остаться на плаву и получить удовольствие от жизни.
Конец декабря обещает быть спокойным и благоприятным. Не стоит ругать Вселенную за отсутствие ярких эмоций. Они будут ждать Рыб чуть позднее, а сейчас лучше сфокусироваться на работе и домашних заботах, помощи близким. Коллективный труд сплотит Рыб с друзьями, близкими и коллегами.