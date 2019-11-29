Астропрогноз на декабрь 2019 года

Последний месяц года и первый месяц зимы обещают быть достаточно богатыми на события. Звезды и планеты будут пребывать в относительном покое, но некоторые из них изменят свою энергетику, что неминуемо отразится на жизни людей. Самое важное в конце года — сохранить здоровье и зарядиться удачей. В этом вам помогут несколько эффективных способов.

Овен

У Овнов конец года можно разделить на две части. Первая часть декабря будет очень динамичной, яркой и продуктивной. До 20 числа включительно продлится период, в который не стоит откладывать дела на потом. В этот отрезок времени нужно избавляться от долгов и неурядиц на работе и в делах, подготовить себя и свое жилище к окончанию 2019 года.

С 10 по 12 число стоит быть особенно внимательными и не отлынивать от дел. Также в декабре можно следовать семи правилам счастья, чтобы не сбиться с пути. Не нужно слушать чужие советы, о которых никто не просил. Окружающие могут учить Овнов жизни и давать наставления. Астрологи говорят, что нужно думать о себе самостоятельно и уповать на интуицию.

Телец

Примерно до 14-15 числа Тельцам будет постоянно улыбаться удача, но потом наступит время творческого и эмоционального застоя. Возможно появление депрессивных мыслей и апатии перед большим праздником и январскими выходными. И только 31 числа вновь появится просвет в поведении планет и звезд. Этим просветом Вселенная словно говорит: «Вот подходящий благоприятный день, чтобы проводить этот год на позитивной ноте».

Главное, о чем нельзя забывать в декабре, — управление эмоциями. Если не держать себя в руках, то конец года и начало зимы могут омрачиться ссорами и разрывом отношений со второй половинкой. Лучше не позволять себе грубости. В конце декабря также возможно появление спонтанных переживаний, которые выбьют Тельцов из колеи.

Близнецы

Представителям этого знака удастся найти новые стремления и яркие хобби. Их подсознание будет настроено также на поиск новых эмоций и любви. Всё это нужно успеть сделать до 8 числа включительно. С 9 декабря звезды и планеты станут негативно настроенными, забирая у Близнецов удачу и мотивацию. Вернется все на круги своя лишь 29 числа.

Это значит, что последние три дня 2019 года и декабря предстоит провести в заботах и поиске настроения на новогодние праздники. Большинству представителей этого знака удастся победить хандру. Некоторым Близнецам придется обратиться за помощью к близким. В конце декабря в подсознании снова запустятся позитивные процессы, активизируются скрытые возможности, появятся новые желания и цели.

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