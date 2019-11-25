Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Хорошее расположение звезд и переход к зимнему периоду совпадают, что можно считать подарком судьбы. Привлечь деньги и удачу можно силой мысли, позволив себе стать более позитивными и оптимистичными.

Овен

Порой для счастья нам нужно не приобрести что-то, а от чего-то отказаться. В самом конце осени Овнам звезды советуют избавиться от пяти вещей, которые блокируют позитивные энергетические потоки. Такие вещицы лишают Овнов счастья и хорошего самочувствия. Лучше всего заняться на этой неделе самыми насущными делами, которые уже нет возможности откладывать в дальний ящик. Торопиться не стоит, но и сидеть без дела положение планет не позволяет.

Телец

Для Тельцов последняя неделя осени окажется достаточно позитивной. Для начала им стоит создать благоприятную энергетику в доме. Для этого нужно убраться, выбросить весь хлам. Звезды говорят, что можно смело заниматься покупкой чего-то нового для дома, начинать ремонт. На выходных желательно провести дома больше времени. Можно пригласить гостей, устроить званый ужин. Завершать эту динамичную неделю лучше только на позитивной ноте. Сейчас нет места даже малейшей апатии в сознании этих людей.

Близнецы

У каждого из знаков Зодиака есть своя темная сторона. В начале недели ночные светила сделают так, что Близнецы покажут миру отрицательную сторону своей сущности. Кому-то даже придется научиться просить прощения, чтобы люди не отворачивались и не таили обид. Позитивный настрой решает очень многое, поэтому лучше искать компромиссы и почаще улыбаться. Энергетика этой недели не располагает к проявлению обид, конфликтов, ревности и зависти. Этим чувствам и эмоциям нет места в жизни Близнецов.

Рак

У Раков на этой неделе могут появиться новые недоброжелатели и активизироваться старые враги. Стоит опасаться манипуляторов и защитить себя от энергетических вампиров. В делах нужно проявлять больше самостоятельности. Можно положиться на интуицию, которая обострится уже с понедельника. Шестое чувство вряд ли обманет Раков в трудной ситуации. Что касается работы, то лучше не браться за все подряд. Астролог советует перевести количество в качество.

Лев

Львам стоит сфокусироваться на будущем, а не на прошлом. Нужно устремить свой взгляд в завтрашний день, а также положиться на силу слова и мысли. Изменить свою жизнь представителям этого знака поможет наличие четкой цели и уверенности в себе. В начале недели будет сложно настроиться на рабочий лад, но ничего страшного в этом нет. Львам нужно просто продолжать заниматься тем, что они любят больше всего. Романтическое свидание или встреча с друзьями добавят обстановке тепла и ярких красок.

Дева