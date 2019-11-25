Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Одной из важнейших сфер жизни станут финансы, дела и работа. Звезды хотят, чтобы люди всех знаков Зодиака стали более счастливыми и удачливыми, пишет dailyhoro.ru.
Хорошее расположение звезд и переход к зимнему периоду совпадают, что можно считать подарком судьбы. Привлечь деньги и удачу можно силой мысли, позволив себе стать более позитивными и оптимистичными.
Овен
Порой для счастья нам нужно не приобрести что-то, а от чего-то отказаться. В самом конце осени Овнам звезды советуют избавиться от пяти вещей, которые блокируют позитивные энергетические потоки. Такие вещицы лишают Овнов счастья и хорошего самочувствия. Лучше всего заняться на этой неделе самыми насущными делами, которые уже нет возможности откладывать в дальний ящик. Торопиться не стоит, но и сидеть без дела положение планет не позволяет.
Телец
Для Тельцов последняя неделя осени окажется достаточно позитивной. Для начала им стоит создать благоприятную энергетику в доме. Для этого нужно убраться, выбросить весь хлам. Звезды говорят, что можно смело заниматься покупкой чего-то нового для дома, начинать ремонт. На выходных желательно провести дома больше времени. Можно пригласить гостей, устроить званый ужин. Завершать эту динамичную неделю лучше только на позитивной ноте. Сейчас нет места даже малейшей апатии в сознании этих людей.
У каждого из знаков Зодиака есть своя темная сторона. В начале недели ночные светила сделают так, что Близнецы покажут миру отрицательную сторону своей сущности. Кому-то даже придется научиться просить прощения, чтобы люди не отворачивались и не таили обид. Позитивный настрой решает очень многое, поэтому лучше искать компромиссы и почаще улыбаться. Энергетика этой недели не располагает к проявлению обид, конфликтов, ревности и зависти. Этим чувствам и эмоциям нет места в жизни Близнецов.
Рак
У Раков на этой неделе могут появиться новые недоброжелатели и активизироваться старые враги. Стоит опасаться манипуляторов и защитить себя от энергетических вампиров. В делах нужно проявлять больше самостоятельности. Можно положиться на интуицию, которая обострится уже с понедельника. Шестое чувство вряд ли обманет Раков в трудной ситуации. Что касается работы, то лучше не браться за все подряд. Астролог советует перевести количество в качество.
Лев
Львам стоит сфокусироваться на будущем, а не на прошлом. Нужно устремить свой взгляд в завтрашний день, а также положиться на силу слова и мысли. Изменить свою жизнь представителям этого знака поможет наличие четкой цели и уверенности в себе. В начале недели будет сложно настроиться на рабочий лад, но ничего страшного в этом нет. Львам нужно просто продолжать заниматься тем, что они любят больше всего. Романтическое свидание или встреча с друзьями добавят обстановке тепла и ярких красок.
Самое начало недели гармоничные звезды и планеты сделают для Дев временем, идеально подходящим для покупок, важных сделок, деловых переговоров. Как только все важные вопросы уйдут на второй план, можно будет сфокусироваться на семейных и домашних делах, на поиске и укреплении любви. Очень полезно будет на этой неделе вкладываться в образование, получение опыта, укрепление здоровья, думать о будущем. Современные гадания помогут заглянуть за горизонт событий.
Весы
Выходные не стоит проводить в шумной кампании, зато в будние дни звезды и планеты помогут Весам в создании новых связей, в работе, в коллективных проектах. Лучше беречь свои ресурсы, расходуя их максимально бережно и осторожно. Речь идет не только о финансах, но и о времени. Также придется заняться самоанализом и выявить свои слабые стороны. Существует пять качеств, которые мешают добиваться успеха. От них лучше избавиться максимально быстро.
Скорпион
У Скорпионов наступает время, когда очень многое в любви и в работе решает правильный настрой. Позитивные установки помогут привлечь успех и стать счастливее. Звезды и планеты сделают так, что сознание этих людей откроется, и они смогут обрести уверенность, получить достойную мотивацию, сохранить душевный покой даже в трудной ситуации. На этой неделе нужно довериться интуиции, но принимать скоропалительные решения не стоит. Все шаги должны быть взвешенными.
Стрелец
В начале недели у Стрельцов могут начаться неприятности на работе и в делах. Заговоры от неприятностей и проблем помогут избежать фиаско. К своим целям нужно двигаться рассудительно и осторожно. Ближе к концу ноября нужно будет проявить свои амбиции и качества бойца. Стрельцы с сильным характером сумеют преуспеть в любой сфере. На выходных будет период, идеально подходящий для поездок и смены обстановки, тогда как в будни лучше не отправляться в путешествия.
Козерог
Финансовая сторона жизни для Водолеев будет наиболее важной на этой неделе. Закончить осенний период лучше в работе и делах, чтобы повысить свой доход. В этом направлении полезными будут три эффективных способа. Представители этого знака будут находиться в состоянии энергетического подъема, так что сил хватит на решение любых неурядиц в любой сфере. Это прекрасное время для смены обстановки, для покупок и принятия важных решений.
Рыбы
Это будет благоприятное для перемен время. Не нужно бояться менять обстановку, знакомиться с новыми людьми. В трудных ситуациях лучше пользоваться короткими заговорами на успех. Они придадут уверенности и избавят Рыб от проблем. Очень важно иметь под боком понимающих людей, которые имеют схожие жизненные цели и мировоззрение. Звезды советуют не впадать в крайности и бороться с дурными мыслями. Также желательно не бросать начатые ранее дела.