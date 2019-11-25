Телеведущий Ханнес Вырно: Tallinnа TV было похоже на порножурнал, который многие видели, но говорить о нем в приличном обществе было моветоном

Эстонский телеведущий Ханнес Вырно написал новую книгу, которая поступит в магазины 25 ноября. Презентация книги состоится 4 декабря в 18:00 в магазине Solaris Apollo, пишет Elu24.
«Дорогие друзья, сегодня я могу сказать, что телевидение - моя большая любовь, и всегда будет иметь последнее слово. Только что телешоу Kahvel («Вилка»), которое я вел с Киуром Аарма, закончилось грандиозным фейерверком, музыкальным финалом и словами благодарности», - говорит Ханнес..
«Мой дорогой друг Тармо сказал, что в Эстонии не имеет значения, порноактриса ты или член парламента, потому что позор для всех одинаков. Телеканал Tallinnа TV было похоже на порножурнал, который многие видели, но говорить о котором в приличном обществе было не принято».
Книга Ханнеса составлено из архивных записей его шоу «33 минуты с Ханнесом Вырно», то есть читатель познакомится с увлекательными гостями телепрограммы автора. «Я всегда придерживался мнения, что очень хороший ведущий - это не тот, к которому привык зритель, а тот, кто ведет вас до самого конца шоу и держит зрителя в напряжении. Я очень благодарен всем тем, кто приходил ко мне на шоу. Спасибо зрителю, которому я искренне говорил в конце каждой программы: я люблю тебя, спасибо за время, которое ты провел в моей компании», - благодарит Вырно.
В книге «33 встречи» читатель познакомится со многими людьми, их судьбами, переживаниями и взглядами, которые могут или не могут понравиться, но, несомненно, заставят задуматься о сложном путешествии длиною в жизнь.