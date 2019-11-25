Элина Нечаева написала эмоциональную песню для умершей бабушки

Кроме того, Элина призналась, что сама написала песню для предстоящего рождественского тура, и очень рада своему достижению.

«Я думала о моей ушедшей бабушке и поняла, что было бы неплохо сделать что-то, что бы напоминало мне о ней. Я написала песню и вложила в нее всю свою любовь к моей дорогой бабушке», - рассказала Элина.