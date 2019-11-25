Пн, 25.11.2019
Галерея: в Таллинне с аншлагом прошел юбилейный концерт «Наутилус Помпилиус» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
2

Элина Нечаева написала эмоциональную песню для умершей бабушки

Элина Нечаева

ФОТО: Jake Farra

Программа ETV «Утро с Ану» началась красивой рождественской песней Элины Нечаевой и Андрея Богача. После исполнения телеведущая Ану Вяльба кратко поговорила с Нечаевой о предстоящем рождественском турне певицы и новой песне, пишет Elu24.

Сначала телеведущая с удивлением обнаружила, что в песне Let It Snow («Пусть будет снег») Элина брала такие высокие ноты, что доказывае рост голоса Элины.

«Я думаю, что голос тихо растет. Я много тренируюсь и беру более высокие ноты», - подтвердила Элина, чей голос - колоратурное сопрано. Она добавила, что теперь ей нужно практиковать нижние ноты, так как с верхними достигнут максимум.

Кроме того, Элина призналась, что сама написала песню для предстоящего рождественского тура, и очень рада своему достижению.

«Я думала о моей ушедшей бабушке и поняла, что было бы неплохо сделать что-то, что бы напоминало мне о ней. Я написала песню и вложила в нее всю свою любовь к моей дорогой бабушке», - рассказала Элина.

Нечаева, которая представляла Эстонию на «Евровидении» в 2018 году, также упомянула, что она по-прежнему получает положительные отзывы от поклонников песни La Forza. «Мне приходит много писем, и фанаты очень огорчены, что я не выиграла», - говорит певица.

Элина представит свою песню уже 4 декабря!

НАВЕРХ