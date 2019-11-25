Элина Нечаева написала эмоциональную песню для умершей бабушки

Программа ETV «Утро с Ану» началась красивой рождественской песней Элины Нечаевой и Андрея Богача. После исполнения телеведущая Ану Вяльба кратко поговорила с Нечаевой о предстоящем рождественском турне певицы и новой песне, пишет Elu24.
«Я думаю, что голос тихо растет. Я много тренируюсь и беру более высокие ноты», - подтвердила Элина, чей голос - колоратурное сопрано. Она добавила, что теперь ей нужно практиковать нижние ноты, так как с верхними достигнут максимум.
Кроме того, Элина призналась, что сама написала песню для предстоящего рождественского тура, и очень рада своему достижению.
«Я думала о моей ушедшей бабушке и поняла, что было бы неплохо сделать что-то, что бы напоминало мне о ней. Я написала песню и вложила в нее всю свою любовь к моей дорогой бабушке», - рассказала Элина.
Нечаева, которая представляла Эстонию на «Евровидении» в 2018 году, также упомянула, что она по-прежнему получает положительные отзывы от поклонников песни La Forza. «Мне приходит много писем, и фанаты очень огорчены, что я не выиграла», - говорит певица.
Элина представит свою песню уже 4 декабря!