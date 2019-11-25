Шокирующее видео драки двух мужчин с поножовщиной появилось в эстонской группе в Facebook

В то время как двое мужчин дерутся, третий снимает их на видео. Шокирует также смех смнимающего. Многие участники группы, посмотревшие это видео, отправили его в полицию. Имена бойцов известны программе Kuuuurija.

«Такие вещи транслируются в прямом эфире. Вся Эстония должна видеть, что у нас происходит», - написал человек, который прислал видео редактору программы Катрин Луст.

Катрин Луст связалась с молодым человеком, которого в конце видео избили. Молодой человек находится на пути к выздоровлению и сказал, что уже сегодня на мужчину-агрессора будет заведено уголовное дело. Он добавил, что схватил нож для самообороны, так как этот вариант был единственным способом защиты.