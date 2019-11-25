Какая дичь: смотрите, какие ужасы говорят про Эстонию в канадском телесериале (ВИДЕО)

В новой серии популярного канадского детективного сериала «Carter» (2018) именитый гость на похоронах рассказал о жутком похоронном обряде, который якобы имеет место в этом эстонском городе! Предлагаем вам сначала посмотреть видео, после этого обсудим увиденное.
В пятницу вышла в эфир серия «Harley Insisted On Wearing Pants», в которой главный герой Харли Картер оказался на нудистских похоронах и должен был выступить со словом. Ему нужно было по определенным причина тянуть время.
Картер стал рассказывать о жутком похоронном обряде, согласно которому в эстонском городе Кресникасти труп сначала катают в коляске мотоцикла, а уже потом хоронят, это знак уважения к умершему. Но такого города как Кресникасти в мире не существует!
Также Картер сказал, что эстонцам очень нравится актер Эштон Катчер.
«Картер» (англ. Carter) — канадский детективный сериал, стартовавший в 2018 году. Сейчас идет второй его сезон.
Сюжет:
Харли Картер, звезда Голливуда и герой популярнейшего ТВ-сериала, оказывается в эпицентре крупного скандала, когда публично избивает любовника своей жены. Дабы развеяться и прийти в себя, Харли отправляется в родной город — тихую провинцию. Но и там покой ему обрести не удаётся — Картер становится полицейским консультантом и напарником строгой Сэм Шоу — его давнишней возлюбленной.