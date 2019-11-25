Какая дичь: смотрите, какие ужасы говорят про Эстонию в канадском телесериале (ВИДЕО)

В пятницу вышла в эфир серия «Harley Insisted On Wearing Pants», в которой главный герой Харли Картер оказался на нудистских похоронах и должен был выступить со словом. Ему нужно было по определенным причина тянуть время.

Картер стал рассказывать о жутком похоронном обряде, согласно которому в эстонском городе Кресникасти труп сначала катают в коляске мотоцикла, а уже потом хоронят, это знак уважения к умершему. Но такого города как Кресникасти в мире не существует!

Также Картер сказал, что эстонцам очень нравится актер Эштон Катчер.

«Картер» (англ. Carter) — канадский детективный сериал, стартовавший в 2018 году. Сейчас идет второй его сезон.

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