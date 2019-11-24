Пригожин призвал перестать колбасить Софию Ротару

«Она народная артистка, ей надо дать работать, зачем ее колбасить? Неважно, за деньги она выступает или нет, что ей теперь бесплатно петь, что ли?» — заявил Пригожин, отметив, что сложившаяся ситуация вызывает у него негодование.

Он добавил, что никогда не слышал ничего плохого из уст Ротару, и подчеркнул, что артистка относится с любовью относится и к России, и к своим зрителям. Продюсер также призвал не делать из певицы крайнюю. «Нашли крайнюю, которая не может ответить, которую можно дубасить по голове, но это неправильно и несолидно — бить женщину, что называется», — пояснил он.

Ранее в ноябре Пригожин уже отмечал, что Ротару является аполитичным человеком, который не имеет отношения к революциям, и просто стала заложницей политических обстоятельств.

17 ноября стало известно, что Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Артистка рассматривает и предложения выступить на новогодних корпоративах.