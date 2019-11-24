Пригожин призвал перестать колбасить Софию Ротару

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин снова выступил в поддержку певицы Софии Ротару, которая подверглась критике после того, как объявила о своем желании вернуться на российскую эстраду, передает Lenta.ru.
«Она народная артистка, ей надо дать работать, зачем ее колбасить? Неважно, за деньги она выступает или нет, что ей теперь бесплатно петь, что ли?» — заявил Пригожин, отметив, что сложившаяся ситуация вызывает у него негодование.
Он добавил, что никогда не слышал ничего плохого из уст Ротару, и подчеркнул, что артистка относится с любовью относится и к России, и к своим зрителям. Продюсер также призвал не делать из певицы крайнюю. «Нашли крайнюю, которая не может ответить, которую можно дубасить по голове, но это неправильно и несолидно — бить женщину, что называется», — пояснил он.
Ранее в ноябре Пригожин уже отмечал, что Ротару является аполитичным человеком, который не имеет отношения к революциям, и просто стала заложницей политических обстоятельств.
17 ноября стало известно, что Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Артистка рассматривает и предложения выступить на новогодних корпоративах.
В 2018-м Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко.