Как подобрать подарок для близких по гороскопу

Новый год уже не за горами. Что подарить мужу, бойфренду или отцу в зависимости от знака зодиака? Об этом знает астролог Валерия Васильева, пишет Womanhit.ru.
Овен — представитель огненной стихии, управляется Марсом. Люди этого знака активны и энергичны, поэтому им подойдут любые подарки, связанные со спортом, например, абонемент в фитнес-клуб, спортивная одежда или инвентарь, билеты на футбол, хоккей или бокс. Так как Овны любят быть во всем первыми, они, скорее всего, обрадуются сертификату на тренинг личностного роста, иностранных языков или курсы повышения квалификации. Овны любознательны и открыты всему новому, поэтому можно заранее выяснить, что Овен мечтает попробовать, и реализовать это. Цвет этого знака Зодиака красный, поэтому можно выбрать аксессуар такого же оттенка. А самый подходящий камень — рубин, поэтому если Вам позволяют средства, можно порадовать вашего Овна дорогим украшением с ним.
Телец — представитель земной стихии, а управляет им Венера — планета красоты, любви, гармонии и финансов. Неудивительно, что представители данного знака больше других ценят комфорт, материальный достаток, вкусную еду и прочие земные радости. Поэтому в качестве подарка для Тельца можно смело выбирать красивые детали интерьера, дорогие аксессуары, поход в модный ресторан или сертификат на кулинарные курсы, поскольку среди представителей этого знака очень много любителей готовить. Кроме того, Телец обрадуется походу в спа салон, так как очень любит чувственные удовольствия. Или устройте ему массаж сами, но не забудьте про шампанское с клубникой.
Близнецы — представители стихии воздуха, ими управляет Меркурий. Близнецы интеллектуальны, общительны, любят заводить новые знакомства, учиться и получать информацию из разных источников. Они легки на подъем и обожают путешествия. В качестве подарка этому знаку Зодиака прекрасно подойдёт книга, новый гаджет, какие-то обучающие курсы. Также близнец придет в восторг от подарка в виде поездки, особенно в компании друзей.
Рак — представитель водной стихии, им управляет Луна. Люди этого знака Зодиака эмоциональны, загадочны, обладают хорошей интуицией, поэтому всегда чувствуют и ценят, когда подарок был сделан с душой. Для них важно, чтобы презент подбирался с любовью и лично для него.
Например, если Рак любит вино, потрудитесь и выясните, какое именно, и найдите редкую бутылку этого сорта. Он оценит. Также представители этого знака, как правило, любят изучать прошлое и обрадуются подарочному экземпляру книги об истории. Но желательно выяснить заранее, какой именно эпохой Рак интересуется, и отталкиваться от этого при покупке.
Лев — представитель стихии огня; планета управитель — Солнце. Неудивительно, что представители этого знака сами способны сиять, они яркие и харизматичные. Львы любят праздники, развлечения, творчество. А еще они без ума от золотого цвета, поэтому им хорошо подойдут украшения или любые другие эффектные подарки. Устройте ему шоу с шампанским, фейерверком и собой в золотом платье. И желательно сделать это в людном месте, чтобы Лев почувствовал себя в центре всеобщего внимания. Кроме того, представители этого знака ценят творчество, поэтому Вы можете приготовить танец, песню или стихотворение в своем исполнении. Лев будет счастлив!
Дева — относится к стихии земли и считается самым интеллектуальным знаком, поэтому все, что связано со сферой работы и учебы, такой человек оценит. Это может быть новый компьютер, красивый ежедневник, редкая книга. Девы очень практичны и не любят бесполезных подарков, поэтому можно заранее поинтересоваться, что именно Дева хочет. Как правило, представители этого знака с повышенным вниманием относятся к вопросам внешности и здоровья, поэтому ценным подарком будет сертификат на оздоровительные процедуры, детокс программа, курс массажа, а также всевозможные средства ухода.
Весы — этот знак относится к воздушной стихии и управляется Венерой (планетой красоты и гармонии) и Хироном (планетой дипломатии). Поэтому, как правило, такие люди стремятся к балансу на всех уровнях. У них обостренное эстетическое восприятие, и в основном Весы всегда хорошо выглядят и стильно одеты. Любят искусство, неплохо в нем разбираются, поэтому в качестве подарка отлично подойдут картины, скульптуры либо билеты на выставку или в театр. Также любые стильные детали интерьера и одежды будут приняты с благодарностью. Но только имейте в виду, у представителей этого знака очень хороший вкус, и угодить им может быть не всегда легко.
Скорпион — самый мистический знак зодиака, ведь он связан с тайной жизни и смерти, с трансформацией, выходом на новый уровень, преодолением себя. Скорпион — представитель водной стихии, а значит, он очень психологичен. Он любит риск и опасность и, пожалуй, как никто другой, оценит что-то необычное, например, прыжок с парашютом. Также его влечет все тайное и мистическое: антикварные вещи с загадочной историей, поездка в средневековый замок с секретами, талисманы, книги по эзотерике, редкие украшения, необычные предметы интерьера. Кроме того, для Скорпиона важна интимная сфера, прекрасным подарком для него станут новые сексуальные впечатления.
Стрелец — представитель стихии огня, а значит, он полон энергии и жизни. Управляет данным знаком Юпитер — планета дальних горизонтов, поэтому такие люди обожают путешествия и, как никто другой, обрадуются подарку, привезенному откуда-то издалека. Вам подойдет все, что связано с другими культурами, например, редкое французское вино или антикварный персидский ковер, шелковый халат из Китая, либо корзина экзотических фруктов. Стрельцы мыслят масштабно, поэтому на милую мелочь могут не обратить внимания, а вот от чего-то крупного придут в восторг. Поэтому здесь работает девиз: «Чем больше и оригинальнее — тем лучше!»
Козерог — представитель стихии земли. И это, пожалуй, самый серьёзный и собранный знак зодиака. Так как Козерогом управляет Сатурн, планета структуры и порядка, представители этого знака не любят спонтанных подарков и экспромтов. Для таких людей важно, чтобы презент был тщательным образом выбран, упакован и официально вручен. Козероги — один из самых консервативных знаков, поэтому лучше обойтись без чего-то слишком модного и оригинального. Классические предметы интерьера, желательно сделанные из натурального камня, хорошая литература, любые качественные, полезные и дорогие аксессуары обрадуют Козерога. Но, возможно, Вы об этом не узнаете, так как представители этого знака не любят проявлять эмоции, но будьте уверены, им презент пришелся по вкусу.
Водолей — представитель воздушной стихии, им управляет Уран. Это самые оригинальные и необычные люди. Они любят все новое, модное, современное, технологичное. Для них важно быть первопроходцами, основателями трендов, реформаторами. Они обрадуются любым гаджетам, технике, транспортным средствам. У Водолеев, как правило, есть хобби, хотя они их часто меняют, поэтому можно подарить что-то, отражающее их интересы. Это может быть модель самолета, компьютерная игра, фото или видеокамера или аксессуары к ним. Также представители этого знака ценят искусство, поэтому хорошим подарком может быть, например, картина, главное, чтобы она была очень оригинальная. Кроме того, Водолеи любят своих друзей, поэтому в качестве подарка можно организовать масштабную вечеринку, куда позвать всех его приятелей.
Рыбы — представители водной стихии, ими управляет Нептун. Это самый романтичный и мечтательный знак. У них очень развита интуиция, поэтому для них важно почувствовать, что презент подобран от сердца. В качестве подарка для них оптимально будет устроить романтический ужин, с вином, приятной музыкой, свечами. Также представители этого знака очень обрадуются билетам на оперу или балет, а также на концерт любимого исполнителя. Кроме того, Рыбы очень ценят поэзию, поэтому в качестве подарка отлично подойдет сборник стихов, а еще им придется по вкусу все, что связано с фото, видео и виртуальной реальностью. Также Рыбы обожают находиться на природе, поэтому можно организовать поездку за город. Кроме того, отличным подарком станут банные процедуры, хамам и все, что связано с водой.