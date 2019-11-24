Как подобрать подарок для близких по гороскопу

Дева — относится к стихии земли и считается самым интеллектуальным знаком, поэтому все, что связано со сферой работы и учебы, такой человек оценит. Это может быть новый компьютер, красивый ежедневник, редкая книга. Девы очень практичны и не любят бесполезных подарков, поэтому можно заранее поинтересоваться, что именно Дева хочет. Как правило, представители этого знака с повышенным вниманием относятся к вопросам внешности и здоровья, поэтому ценным подарком будет сертификат на оздоровительные процедуры, детокс программа, курс массажа, а также всевозможные средства ухода.

Весы — этот знак относится к воздушной стихии и управляется Венерой (планетой красоты и гармонии) и Хироном (планетой дипломатии). Поэтому, как правило, такие люди стремятся к балансу на всех уровнях. У них обостренное эстетическое восприятие, и в основном Весы всегда хорошо выглядят и стильно одеты. Любят искусство, неплохо в нем разбираются, поэтому в качестве подарка отлично подойдут картины, скульптуры либо билеты на выставку или в театр. Также любые стильные детали интерьера и одежды будут приняты с благодарностью. Но только имейте в виду, у представителей этого знака очень хороший вкус, и угодить им может быть не всегда легко.

Скорпион — самый мистический знак зодиака, ведь он связан с тайной жизни и смерти, с трансформацией, выходом на новый уровень, преодолением себя. Скорпион — представитель водной стихии, а значит, он очень психологичен. Он любит риск и опасность и, пожалуй, как никто другой, оценит что-то необычное, например, прыжок с парашютом. Также его влечет все тайное и мистическое: антикварные вещи с загадочной историей, поездка в средневековый замок с секретами, талисманы, книги по эзотерике, редкие украшения, необычные предметы интерьера. Кроме того, для Скорпиона важна интимная сфера, прекрасным подарком для него станут новые сексуальные впечатления.

Стрелец — представитель стихии огня, а значит, он полон энергии и жизни. Управляет данным знаком Юпитер — планета дальних горизонтов, поэтому такие люди обожают путешествия и, как никто другой, обрадуются подарку, привезенному откуда-то издалека. Вам подойдет все, что связано с другими культурами, например, редкое французское вино или антикварный персидский ковер, шелковый халат из Китая, либо корзина экзотических фруктов. Стрельцы мыслят масштабно, поэтому на милую мелочь могут не обратить внимания, а вот от чего-то крупного придут в восторг. Поэтому здесь работает девиз: «Чем больше и оригинальнее — тем лучше!»