Друзей беспокоит состояние здоровья Джонни Деппа

Но в СМИ в основном не хвалили фильмы, в которых он снимался, а смаковали детали личной жизни звезды «Пиратов Карибского моря»: обвинения в избиении жены, развод, судебные тяжбы. На днях о Джонни снова заговорили. Чем снова «отличился» актер, рассказывает «Рамблер».

Не так давно Джонни Депп расстался со своей возлюбленной, танцовщицей Полиной Глен. Близкие отмечали, что данное обстоятельство весьма огорчило актера и стало для него серьезным ударом. Утешение Депп решил искать в бутылке.

По свидетельству издания Globe, Джонни даже стал появляться на светских мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения и не всегда может контролировать себя. Друзья же актера всерьез обеспокоены состоянием здоровья Деппа, по словам инсайдеров, он прилично сдал, и причина тому, по мнению многих, именно алкоголь.