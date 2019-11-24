Вс, 24.11.2019
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Друзей беспокоит состояние здоровья Джонни Деппа

Джонни Депп

ФОТО: R4924_italyphotopress/imago images / Italy Photo Press

Знаменитый голливудский актер в последнее время часто становился героем светских хроник.

Но в СМИ в основном не хвалили фильмы, в которых он снимался, а смаковали детали личной жизни звезды «Пиратов Карибского моря»: обвинения в избиении жены, развод, судебные тяжбы. На днях о Джонни снова заговорили. Чем снова «отличился» актер, рассказывает «Рамблер».

Не так давно Джонни Депп расстался со своей возлюбленной, танцовщицей Полиной Глен. Близкие отмечали, что данное обстоятельство весьма огорчило актера и стало для него серьезным ударом. Утешение Депп решил искать в бутылке.

По свидетельству издания Globe, Джонни даже стал появляться на светских мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения и не всегда может контролировать себя. Друзья же актера всерьез обеспокоены состоянием здоровья Деппа, по словам инсайдеров, он прилично сдал, и причина тому, по мнению многих, именно алкоголь.

Представители некоторых СМИ всерьез полагают, что актер может в самое ближайшее время попрощаться с жизнью, если не пересмотрит свое отношение к алкоголю.

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