Помощница Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Совсем недавно пресса трубила о том, что Петр Чернышев якобы удалил все совместные фото с Анастасией Заворотнюк. Выяснилось, что на самом деле фигурист пострадал от действий стороннего лица, пишет Dni.ru.
Помощница Анастасии Заворотнюк Марина Потапова была вынуждена сделать срочное заявление из-за нападков общественности на Петра Чернышева. Директор актрисы заявила, что фигурист не ведет ни одной страницы в соцсетях.
Более того, стало известно, что в семье Заворотнюк и Чернышева никак не реагируют на подобные заявления журналистов. «Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут», – говорит Потапова.
Напомним, ранее близким пришлось делать опровержение информации о смерти Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в подмосковной клинике, где проходит реабилитацию.
Сплетни о кончине знаменитости распространилась после того, как в Сети появились скриншоты некой переписки. В беседе, человек, родственник которого лежит в той же больнице что и звезда, говорил о том, что Заворотнюк умерла.