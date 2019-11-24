Помощница Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Помощница Анастасии Заворотнюк Марина Потапова была вынуждена сделать срочное заявление из-за нападков общественности на Петра Чернышева. Директор актрисы заявила, что фигурист не ведет ни одной страницы в соцсетях.

Более того, стало известно, что в семье Заворотнюк и Чернышева никак не реагируют на подобные заявления журналистов. «Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут», – говорит Потапова.

Напомним, ранее близким пришлось делать опровержение информации о смерти Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в подмосковной клинике, где проходит реабилитацию.