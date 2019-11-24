Видео: мать Юлии Началовой обратилась к поклонникам

В видео у Таисии Началовой навернулись слезы на глаза из-за попытки фанатов добиться присуждения ее дочери звания народной артистки посмертно, пишет Пятый канал.
Фанаты певицы Юлии Началовой пытаются добиться присуждения ей звания народной артистки посмертно. Ее мама Таисия Началова поблагодарила поклонников за это.
«Хочу сказать большое спасибо людям, которые взяли на себя инициативу и организовали народный флешмоб. Я тронута до глубины души. Со всех уголков не только России, но и всего мира шлют и шлют фотографии со словами: „Юля заслужила!“» — говорит мать звезды.
Она призналась, что ее поразило стремление поклонников дочери. По ее словам, к движению присоединились даже профессионалы.
«Нас поразило, что участники флешмоба разного возраста, особую благодарность получаем от тех, которые растут на Юлиных песнях. Это движение поддерживают профессиональные музыканты, педагоги музыкальных и общеобразовательных школ», — сказала мать артистки.
В заключение Таисия Николаевна поблагодарила фанатов за любовь к ее дочери.
«Спасибо за ваше неравнодушие. Спасибо за светлую память и поистине народную любовь к нашей дочери», — добавила мать певицы Началовой.