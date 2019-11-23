«Вас это так волнует?»: Вера Брежнева перестала отрицать развод с Меладзе

Певица Вера Брежнева прокомментировала в своем Instagram-аккаунте возможный развод с музыкальным продюсером Константином Меладзе. К слову, в октябре звезда написала ироничный пост после появившихся в СМИ слухов об измене мужа. Исполнительница пошутила, что восхищается Меладзе, который успевает не только заниматься работой, семьей и помощью родственникам, но и "погуливать" с другой женщиной.

"Вера, вы явно в разводе с Константином", – написала пользовательница.

"Вас это так волнует?" – ответила певица в комментариях под снимками, где она позирует в купальнике.