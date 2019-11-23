Гороскоп на 23 ноября: Девам улыбнется удача, а Весам предстоит сделать выбор

Весы

Вам придется совершить выбор между собственными насущными потребностями и желаниями членов семьи. День не обещает прямого конфликта, но на уступки друг другу пойти все же придется. Вероятнее всего, это сделаете вы, так как сохранить любовные и уважительные отношения с близкими в ваших интересах, и вы не склонны пренебрегать их мнением полностью. Мечта о любви, отдых в кругу единомышленников или творческое занятие помогут вам найти нужное душевное равновесие. Вы сможете забыть о том, что ваше поведение не всегда одобряется старшими, а ваши вкусы не совсем сходятся.

Скорпион

Неплохое время для уединение и тайного восстановления сил. Слишком утомляться, нагружать себя лишней информацией не рекомендуется. Но заняться лишь собой, не обращая внимания на других людей, тоже не получится. Проведите время с партнером, который сумеет расширить ваши горизонты, не мучая вас нравоучениями. Семейные Скорпионы могут с удовольствием отдохнуть вместе с супругом (супругой) - например, поехать на природу, или посетить ночное развлекательное заведение. Романтическое свидание будет очень впечатляющим, но не требуйте от любимых полной откровенности и определенности.

Стрелец

Задумываясь о будущих перспективах, исходите из того, что уже имеете, чего достигли, пока не стремясь к обширным новым инициативам. Стоит перераспределить источники своих личных доходов или решить, как вы намерены их использовать (на что тратить, с кем делиться, как преобразовывать). Это хороший день для общения с людьми, которые вам нравятся, не напрягают вас чрезмерными требованиями, помогают взглянуть на жизненные ситуации под другим углом. Друзья могут подсказать вам альтернативное решение, сообщить смешные, любопытные, вдохновляющие новости, познакомить с интересным человеком.

Козерог

Из возможностей, которые вам предложены, предстоит выбрать наилучшую. Это благоприятная, но непростая ситуация, так как вам не хочется в результате выбора упускать ничего из того, что вам подарила судьба. Руководствуйтесь принципом равновесия, гармонии и справедливости. Не забывайте о потребностях своего партнера или работодателя. Обязательства, необходимость совместных дел с супругом могут сократить время вашей встречи с детьми. Вам не удастся выразить свою любовь к другому человеку в том стиле, какой вы предпочитаете, или насладиться счастливым общением с ним в полной мере.

Водолей

Общение с далекими друзьями, партнерами, единомышленниками немного отвлечет вас от любимого дела. Вам не удастся предаваться своим необычным занятиям в тиши и одиночестве. Но именно это поможет вам оставаться в курсе многих событий, сохраняя нужный баланс между собственными увлечениями и потребностями других людей. Новости, которые вы узнаете, будут необычными, разнообразными. Многие обратятся к вам за пониманием, зная вашу доброжелательность, терпимость и чувство юмора. Вы же сможете искусно поддерживать наиболее интересные, достойные, многообещающие знакомства и связи.

Рыбы