Наргиз без Фадеева попала в европейский топ-чарт

Композиции певицы Наргиз, написанные без сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes. Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram.

Треки «Мама» и «Войди» попали в перечень европейских топ-чартов! Ну не ура ли, товарищи?

Отметим, что сингл «Мама», написанный композитором Сергеем Кленских, вышел в конце сентября этого года. Это была первая композиция из нового альбома Наргиз, созданная после того, как певица расторгла контракт с Фадеевым. В свою очередь, трек «Войди» исполнительница представила публике уже в начале ноября.