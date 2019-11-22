Наргиз без Фадеева попала в европейский топ-чарт

В настоящее время 47-летняя артистка записывает самостоятельный альбом и продолжает тур по городам России, как сообщает Life.
Композиции певицы Наргиз, написанные без сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes. Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram.
Треки «Мама» и «Войди» попали в перечень европейских топ-чартов! Ну не ура ли, товарищи?
— написала она в своем микроблоге.
Отметим, что сингл «Мама», написанный композитором Сергеем Кленских, вышел в конце сентября этого года. Это была первая композиция из нового альбома Наргиз, созданная после того, как певица расторгла контракт с Фадеевым. В свою очередь, трек «Войди» исполнительница представила публике уже в начале ноября.
Напомним, 8 августа официальный представитель Наргиз сообщил о решении продюсерского центра Максима Фадеева разорвать контракт с певицей. Сама артистка прокомментировала конфликт, заявив, что со стороны центра идет настоящая «травля».