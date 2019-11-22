Пары знаков Зодиака, в которых царит матриархат

Последние, конечно, делают вид, будто это мужчина главный в семье, но в душе каждый из партнеров понимает, что в их паре царит матриархат.

Женщина-Козерог и мужчина-Весы

Многим известно, что Весы всегда долго колеблются перед тем, как принять какое-то решение. В данной паре женщина-Козерог не станет дожидаться, когда ее благоверный сделает свой выбор. Она все решит за него, ему останется только реализовать задуманное. К примеру, в доме нужно сделать ремонт — Козерожка сама выберет все материалы, а Весам только нужно будет съездить за ними в магазин.

Женщина-Козерог нередко дает своему избраннику право на последний голос. Однако мужчины этих женщин зачастую отказываются от него. Поскольку Козерожки превосходно владеют секретами обольщения, перед которыми Весы не могут устоять.

Женщина-Лев и мужчина-Рыбы

Львы — это прирожденные лидеры, которые всегда и во всем желают быть первыми. Женщины-Львицы могут подчиняться только сильным и уверенным в себе мужчинам. Увы, Рыбы к таковым не относятся.

Мужчины-Рыбы с опаской относятся к открытым манипуляциям. Они далеко не подходят на роль «укротителя», а потому их избранницы начинают руководить ими. С годами своеволие Львиц только возрастает. Рыбам приходится либо терпеть подобные отношение, либо разрывать эту связь.

Женщина-Стрелец и мужчина-Лев

Данная пара весьма неординарная и яркая. Каждый из партнеров желает занимать лидерскую позицию в отношениях. Но умение Стрельцов непоколебимо убеждать и преподносить свою правду заставляет Львов преклоняться перед ними.