Пары знаков Зодиака, в которых царит матриархат

В большинстве семей бразды правления берет на себя мужчина. Он несет ответственность за благополучие своих родных и сам решает: что, как и когда нужно сделать. Однако астрологи определили три пары знаков Зодиака, у которых последнее слово говорит женщина, пишет Слово без границ.
Последние, конечно, делают вид, будто это мужчина главный в семье, но в душе каждый из партнеров понимает, что в их паре царит матриархат.
Женщина-Козерог и мужчина-Весы
Многим известно, что Весы всегда долго колеблются перед тем, как принять какое-то решение. В данной паре женщина-Козерог не станет дожидаться, когда ее благоверный сделает свой выбор. Она все решит за него, ему останется только реализовать задуманное. К примеру, в доме нужно сделать ремонт — Козерожка сама выберет все материалы, а Весам только нужно будет съездить за ними в магазин.
Женщина-Козерог нередко дает своему избраннику право на последний голос. Однако мужчины этих женщин зачастую отказываются от него. Поскольку Козерожки превосходно владеют секретами обольщения, перед которыми Весы не могут устоять.
Женщина-Лев и мужчина-Рыбы
Львы — это прирожденные лидеры, которые всегда и во всем желают быть первыми. Женщины-Львицы могут подчиняться только сильным и уверенным в себе мужчинам. Увы, Рыбы к таковым не относятся.
Мужчины-Рыбы с опаской относятся к открытым манипуляциям. Они далеко не подходят на роль «укротителя», а потому их избранницы начинают руководить ими. С годами своеволие Львиц только возрастает. Рыбам приходится либо терпеть подобные отношение, либо разрывать эту связь.
Женщина-Стрелец и мужчина-Лев
Данная пара весьма неординарная и яркая. Каждый из партнеров желает занимать лидерскую позицию в отношениях. Но умение Стрельцов непоколебимо убеждать и преподносить свою правду заставляет Львов преклоняться перед ними.
Очень часто Львам не хватает терпения, чтобы выдержать непростой характер избранницы. Однако женщина-Стрелец, хоть и является лидером в отношениях, все же уважает и ценит своего возлюбленного. Она считается с его мнением, а потому данный союз может быть достаточно прочным и долговременным.