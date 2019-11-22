Победителем эстонской «Битвы экстрасенсов» стал 29-летний грузин

Ясновидящие, шаманы, ведьмы и другие люди с особенными способностями собрались в этом году все вместе, чтобы проверить свои способности на шоу «Битва экстрасенсов». Победителем стал 29-летний грузинский маг-эзотерик Анзори, пишет Uudised.tv3.ee.
В этом году было много желающих, но лишь 50 из них в самом начале были приглашены на пробные задания в Дом Черноголовых, где прошли три сложных испытания, уже с самого начала на жюри хорошее впечатление произвел маг из Грузии Анзори, который в конечном итоге и увез победу с собой.
В этом году много желающих принять участие в программе было из России, Казахстана и Грузии. В прошлом году себя очень хорошо показала Жанна с Украины.