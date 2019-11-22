Победителем эстонской «Битвы экстрасенсов» стал 29-летний грузин

В этом году было много желающих, но лишь 50 из них в самом начале были приглашены на пробные задания в Дом Черноголовых, где прошли три сложных испытания, уже с самого начала на жюри хорошее впечатление произвел маг из Грузии Анзори, который в конечном итоге и увез победу с собой.