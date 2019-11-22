Как лечиться категорически нельзя: полезные советы врачей

Так к примеру, если дышать паром картофеля, есть риск обжечь себе верхние дыхательные пути и даже пищевод. Такое лечение может привести к более неприятным последствиям, чем обычный насморк.

Бытует такое мнение, что это якобы помогает избавиться от гайморита острого, от ларингитов, трахеитов, бронхитов и пневмонии. Но это совершенно неправильно, потому что, если дышать над паром картошки, это может привести к ларингоспазму,

– говорит Вероника Измайлова, врач отоларинголог.

При этом медики говорят, что были случаи, когда пациенты назначали себя сами какие-то самодельные капли либо же использовали фито-свечи. Это вставлялось в слуховой проход и поджигалось. Поэтому вместо оздоровительного эффекта больные получали ожоговые повреждения. А закапывания сока алоэ, каланхоэ, лука или чеснока – может спровоцировать острые аллергические реакции, рассказал Виталий Щуренко, семейный доктор.

Также сода, которую люди любят пить, когда у них изжога. При этом они испытывают недолгое облегчение, но не знают, что после него наступает ухудшение. Потому что кислота начинает еще больше секретироваться клетками желудка. И поэтому изжога только усиливается со временем,

– пояснил врач.

Другой популярный миф – отогревать гнойные воспалительные процессы мешочками соли или пакетиками чая. Этого делать категорически нельзя, иначе больничной койке не избежать, предупреждают врачи.

А часто средства, которые могли бы помочь, люди просто неправильно используют. Например, горчичники ни в коем случае нельзя прикладывать при высокой температуре. Потому что состояние больного только ухудшится.