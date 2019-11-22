Гороскоп на 22 ноября: Тельцам полезно поработать над своим имиджем, а Скорпионам понадобится помощь

В эту пятницу убывающая луна может сыграть с вами злую шутку — не тратьте время на общение с надоедливыми людьми, с которыми давно пора расстаться. Сегодня на нас действуют энергии 26-го лунного дня, символы которого — болото и жаба. Наблюдения и размеренные спокойные занятия — вот чем стоит заполнить этот день всем знакам зодиака, но для каждого есть и свои, особенные советы.
Овен
Посвятите день разбору старых вещей или дел, которые все откладывались в дальний ящик до лучших времен.
Телец
Этот день подходит для перезагрузки и смены имиджа – а вместе с ним придет и обновление мыслей, пишет «Сегодня».
Близнецы
Проявите осторожность, работая с техникой. Велика вероятность поломки, но сами вы с этим не справитесь.
Рак
В этот день у вас может возникнуть сильное желание покутить и потратить много денег. Так что установите лимиты.
Лев
Старайтесь достигать компромисса во взаимоотношениях с коллегами и не нарушать режим тишины.
Дева
В этот день возможна ссора с любимым человеком. Не спешите делать выводы, пока не разберетесь в ситуации.
Весы
Займитесь упорядочиванием и благоустройством окружающего пространства – дома, кабинета, рабочего места.
Скорпион
В этот день лучше все делать сообща, а не в одиночку. Поберегите свой желудок и не ешьте что попало.
Стрелец
Шумная компания и большие сборища людей могут вас утомить. Также велик риск подхватить там инфекцию.
Козерог
В этот день от вас потребуется непосредственное участие в решении рабочих вопросов. Поберегите нервы.
Водолей
Вас потянет на творчество, а потому не отказывайтесь от такого удовольствия, пока на вас нахлынуло вдохновение.
Рыбы
Возможен сюрприз от любимого человека. Постарайтесь не остаться в долгу, а придумать что-то оригинальное.