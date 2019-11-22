Гороскоп на 22 ноября: Тельцам полезно поработать над своим имиджем, а Скорпионам понадобится помощь

Овен

Посвятите день разбору старых вещей или дел, которые все откладывались в дальний ящик до лучших времен.

Телец

Этот день подходит для перезагрузки и смены имиджа – а вместе с ним придет и обновление мыслей, пишет «Сегодня».

Близнецы

Проявите осторожность, работая с техникой. Велика вероятность поломки, но сами вы с этим не справитесь.

Рак

В этот день у вас может возникнуть сильное желание покутить и потратить много денег. Так что установите лимиты.

Лев

Старайтесь достигать компромисса во взаимоотношениях с коллегами и не нарушать режим тишины.

Дева

В этот день возможна ссора с любимым человеком. Не спешите делать выводы, пока не разберетесь в ситуации.

Весы

Займитесь упорядочиванием и благоустройством окружающего пространства – дома, кабинета, рабочего места.

Скорпион

В этот день лучше все делать сообща, а не в одиночку. Поберегите свой желудок и не ешьте что попало.

Стрелец

Шумная компания и большие сборища людей могут вас утомить. Также велик риск подхватить там инфекцию.

Козерог

В этот день от вас потребуется непосредственное участие в решении рабочих вопросов. Поберегите нервы.

Водолей

Вас потянет на творчество, а потому не отказывайтесь от такого удовольствия, пока на вас нахлынуло вдохновение.

Рыбы