Максим Фадеев вызвал переполох новым откровением

Для поклонников Фадеева не секрет, что много лет назад он перенес серьезную травму, которая практически лишила его слуха. По словам Максима, тогда его жизнь разделилась на до и после. Он неоднократно признавался, что боялся потерять возможность вновь заниматься музыкой.

«Страшный свист в ушах никогда меня не покидает. У меня была сильная слуховая травма, и я оглох полностью. Отключился нерв. Лишившись слуха, я понял, что я лишился жизни. Я правда не хотел так существовать», – вспоминает продюсер в документальном фильме «Я вас не слышу».

Его лечили лучшие врачи, однако вернуть слух они так и не смогли. Фадеев постепенно терял надежду вновь насладиться прекрасными звуками жизни, когда судьба случайно свела его с китайским доктором. По словам знаменитости, этот медик в свое время лечил Бориса Ельцина и обещался помочь российской звезде шоу-бизнеса. Правда, процесс восстановления был болезненным.

«Он меня послушал, посмотрел и сказал: "Если я буду лечить, будет больно, потерпишь?". Я ответил, что он может на куски меня пилить, лишь бы вернул слух. И вот с этого момента начался мой ад. Когда он провел первую экзекуцию иголочками, у меня аж пальцы заворачивались от боли. И я уже ни во что не верил, потому что что только не делали, ничего не помогало. Но вдруг еду в машине, и у меня какой-то свист в ушах появился», – поделился своими впечатлениями Фадеев.