Максим Фадеев вызвал переполох новым откровением

«Я вас не слышу» - главный страх, сопровождающий меня вот уже 15 лет. Представляю вам фильм, над которым мы работали перед и во время концерта в Минске. Мне захотелось поделиться с вами творческой частью моей жизни, показать внутреннюю кухню, то, что происходит со мной до того, как вы видите меня на сцене. Надеюсь, вам понравится. Это настоящий я. Ссылка в шапке профиля. Напишите, хотели бы вы, чтобы я чаще снимал такие истории своей жизни для вас.