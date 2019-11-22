Врачи рассказали о лучших напитках для зимних холодов

Защитить организм от переохлаждения в холодную погоду помогут горячие и согревающие напитки, такие как чай, какао, морсы и горячий шоколад. Об этом РИА "Новости" заявили московские врачи.

Диетолог Маргарита Королёва и терапевт Виктор Лишин рассказали, что увеличить согревающий эффект чая помогут сахар или сливки, а добавление лимона, имбиря и мёда поможет ещё и повысить иммунитет.

Исключительно в плане температуры, если чай без ничего, то он придаст какую-то теплоту, но он не содержит каких-то питательных веществ в себе. Исключительно бодрящий эффект, связанный с воздействием на центральную нервную систему,

— уточнил терапевт.

Также могут помочь компоты и ягодные морсы, приготовленные на основе клюквы. Усилить свойства последних помогут лимон, палочки корицы и имбиря.

Диетолог Сергей Обложко отметил, что согреванию больше всего способствуют более калорийные напитки, такие как какао и горячий шоколад. Особенно это актуально для тех, кто легко одет и планирует физическую нагрузку. Рассказывая о глинтвейне, эксперт посоветовал выбирать безалкогольный вариант напитка.

Алкогольный глинтвейн и другие напитки, в содержании которых есть алкоголь, врачи назвали неоднозначными из-за того, что при употреблении на холоде они могут привести к переохлаждению.

С алкоголем двоякий момент: он сначала согревает, а потом наоборот. Это временный эффект: вначале организм вырабатывает тепло, происходит расширение сосудов, кровоток улучшается, теплообмен усиливается, но через какое-то время, когда действие алкоголя будет уже не таким выраженным, мы начинаем замерзать. Причём сильнее, чем если бы мы не пили алкоголь,

— пояснил Лишин.

Кофе также согреванию скорее вредит, так как согревающий эффект после употребления держится совсем недолго. Кроме того, напиток обладает мочегонным свойством и выводит из организма жидкость, провоцируя обезвоживание.