Сегодня будет назван сильнейший экстрасенс Эстонии! Кто победит - Оксана, Анзори или Гейт?

Анзори (29) из Грузии - маг-эзотерик, уже не первый в семье. Уже не первый год в шоу «Битва экстрасенсов» в Эстонии принимают участие ясновидящие из других стран. В прошлом году в шоу успешно себя показала экстрасенс Жанна, а уже в этом году желающие из России, Казахстана и Грузии наводнили эстонское телевидение.

Гейт (34) - маг, его визитной карточкой является чтение энергетических полей. Его наставником является небезызвестный Ханнес Ванакюла. Гейт никого не оставит равнодушным. Сезон выдался для него успешным.

Ведьма Оксана (34) видит ответы на вопросы во снах, в том числе и смерть человека. Оксана считает себя больше интуитом, чем ясновидящей. Прошлое и настоящее поддаются ей легче, чем будущее. Но при необходимости она может разглядеть будущее. И чем более уверенной в себе женщина становится, тем больше хочет помогать людям.