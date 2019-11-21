Лолите не понравилось интервью Дмитрия Иванова у Малахова

Похоже, что развод с Дмитрием Ивановым оказался в жизни Лолиты самым ярким разрывом. По степени накала страстей с ее стороны он превзошел расставание с Цекало. Казалось бы, вдоволь высказавшись относительно всего брака и отношений с дмитрием в шоу Леры Кудрявцевой, певица могла бы успокоиться, но нет.

Звезду возмутил факт того, что Андрей Малахов решил взять интервью у ее супруга и заплатить ему за пикантные подробности. Дмитрий действительно появился в студии. Мужчина рассказал, что вокруг его романа с новой девушкой подняли слишком много хайпа.

Далеко не вся информация в Сети соответствует действительности. С новой избранницей он был знаком давно, однако в романтическом ключе они начали общаться после того, как отношения с Лолитой дали серьезную трещину и супруги разъехались. К удивлению зрителей Иванов говорил обо всем относительно спокойно и грязь не лил. Правда, в собственных словах путался.

Пользователей стало интересовать, как отнесется к этому интервью Милявская. Выяснилось, ей это не понравилось. Общаясь с подписчиками, артистка в комментариях продолжила всячески унижать Дмитрия и попутно намекнула на нетрадиционную ориентацию Малахова. Звезда заявила, что Иванов просто ему приглянулся.

ФОТО: Скриншот Instagram