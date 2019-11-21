Чт, 21.11.2019
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Милая челка и задумчивый взгляд: Мэрилин Керро показала свое детское фото
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Marilyn Kerro

ФОТО: instagram.com/devilmarylinkerro

Финалистка нескольких сезонов «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро опубликовала архивный снимок в Instagram, передает wmj.ru.

В подписи к портрету Мэрилин Керро призналась, что осень для нее — не самая веселая пора и в это время года часто обостряется чувство одиночества и грусти.

Осенняя хандра... Хочу поделиться с вами моей маленькой хитростью — как я преодолеваю такие минуты, не прибегая к каким-либо радикальным способам. Память. Именно она помогает мне преодолеть такие моменты. Воспоминания могут как привести к депрессии., так и вытащить из болота тоски,

— поделилась Мэрилин.

Я начинаю вспоминать самые трогательные, теплые моменты из детства. Они создают ощущение умиротворения и счастья, которое бывает таким только в детстве. Попробуйте, и вы увидите, что память безгранична в своей доброте к нам!

 — пообещала своим фолловерам Керро. Большинство подписчиков с ней согласны, но есть и те, кто сомневается в совете.

А если от этих воспоминаний еще грустнее? Уже ничего не вернется и ничего не исправить,

— возражают ей. А ты согласна с методом Керро?

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