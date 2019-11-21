Милая челка и задумчивый взгляд: Мэрилин Керро показала свое детское фото

Осенняя хандра... Хочу поделиться с вами моей маленькой хитростью — как я преодолеваю такие минуты, не прибегая к каким-либо радикальным способам. Память. Именно она помогает мне преодолеть такие моменты. Воспоминания могут как привести к депрессии., так и вытащить из болота тоски,